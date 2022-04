5 lecciones feministas imprescindibles de Lisa Simpson que merece la pena recordar

El 19 de abril de 1987 se emitía el primer capítulo de Los Simpson, una serie que, 35 años después de su estreno, sigue siendo referencia dentro del mundo de la animación. La familia amarilla más famosa del mundo protagoniza una serie que está catalogada como una de las mejores de la historia. Es por ello que desde hace cinco años se celebra el Día Mundial de Los Simpson.

¿De dónde surge el Día Mundial de 'Los Simpson'?

Curiosamente esta celebración es una iniciativa 100% española. El 19 de abril de 2017, cuando la serie de Matt Groening celebraba su 30 aniversario, la agencia de comunicación PRGarage puso en marcha para "recordar los primeros capítulos de esta longeva serie, compartir memes y hablar en redes sociales sobre sus episodios favoritos", tal y como informan desde la propia empresa. Es por ello, que decidieron hacer esta propuesta a través de la plataforma de Change.org y, junto a ella, se sumaron cientos de hashtags en redes sociales. A día de hoy, esta cita no solo se celebra en España, sino que tiene repercusión en otros países internacionales.

Las lecciones feministas de 'Los Simpson'

Los Simpson ha sido una serie que, a pesar de su gran éxito mundial y de ser un referente para muchos de nosotros en distintos aspectos de la vida (venga, ¿quién no tiene un amiga que siempre relaciona la vida real con la serie?), también ha sido criticada por muchos otros.

El mismísimo George W. Bush aseguró creer que la serie estaba destinada a mostrar los peores valores, algo que enfatizó en un discurso realizado en el año 1992 ante la Convención Nacional Republicana: “Vamos a seguir intentando fortalecer a las familias americanas para que sean mucho más parecidas a Los Walton y mucho menos a Los Simpson”, tal y como explican en un artículo académico de la la Revista de Ciencia Sociales de la Universidad del Zulia. Sin embargo, los valores feministas forman parte del guión de Los Simpson, a pesar de que también ha sido criticada por muchas mujeres. En este mismo artículo, hacen referencia a cómo Barbara Bush aseguró que "Los Simpson era la cosa más tonta que había visto nunca". Lo que no sabía la primera dama en aquel entonces es que sería parodiada en numerosas ocasiones en la serie y que incluso acabaría haciéndose muy amiga de la mismísima Marge Simpson, a quien pediría perdón a través de una carta por haber hablado así de la serie. Por desgracia, esto solo ocurrió en la ficción pero, como todo lo que ocurre en los episodios del programa, es algo maravilloso.

Tanto Marge como Lisa, las dos mujeres principales de la familia (con permiso de Maggie), juegan un papel fundamental en Los Simpson. Especialmente la pequeña de 8 años, caracterizada por ser introvertida y poco popular, es todo un icono dentro del feminismo porque, más allá de su personalidad, Lisa es segura de sí misma, inteligente, positiva, y tiene el objetivo de convertirse en una profesional de éxito y lograr una sociedad más justa e igualitaria.

Lisa Simpson como icono feminista

En el Día Mundial de los Simpson, recordamos 5 momentos feministas imprescindibles que Lisa nos ha regalado y con los que ha inspirado a muchas adolescentes y adultas en estos 37 años.

1. Lisa contra Stacy Malibú

La pequeña juega con su muñeca, Stacy Malibú, a que da un memorable discurso. Sin embargo, se lleva una gran decepción al descubrir que su juguete parlante solo repite frases machistas como "cómo me gusta ir de compras", "vamos a hacer galletas para los niños" o "no me preguntes, solo soy una chica". Entonces Lisa comienza toda una campaña en su familia y escuela para visibilizar el daño que esta muñeca puede ocasionar a las niñas pequeñas.

A pesar de los pocos apoyos que consigue, Lisa consigue llegar a la fábrica de muñecas para visitar a la diseñadora y convencerla de que el nuevo juguete que fabrique tendrá la sabiduría de sor Juana Inés de la Cruz, la fuerza y el espíritu de Helen Keller, la agudeza de Simone de Beavoir, la inteligencia de Isabel I y el cuerpo de Michelle Pfeiffer.

2. Lisa es buena en matemáticas

En el capítulo 'Las chicas solo quieren sumar', que hace referencia a la canción de 'Girls just want to have fun' de Cindy Lauper, la escuela es dividida por géneros por el director Skinner, quien afirma que las niñas son peores en matemáticas. Por ello, y con la ayuda de Bart, Lisa se viste de niño para colarse en la clase de chicos y demostrar que su sexo no le limita a ser la mejor en esta asignatura.

3. Lisa es presidenta

En este capítulo, Bart tiene una visión de futuro en la que su hermana Lisa es presidenta de Estados Unidos. Una vez más, la serie, además de anunciar de manera adelantada que Donald Trump sería presidente, también reivindica el hecho social de que hasta ahora ninguna mujer ha gobernado el país.

4. Una mujer de sí misma no es bruja

Es la noche especial de brujas y Lisa estrena un disfaz. Milhouse alaga su "traje de bruja", pero a la pequeña no le sienta bien. A lo que responde: "¿Por qué cuando una mujer tiene confianza y poder la llaman bruja?".

5. Lisa sobre hielo

Lisa se apunta al equipo local de hockey y juega contra su hermano Bart. Ambos se enfrentan en un partido y Lisa demuestra su valía en este deporte.