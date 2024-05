Rafa Nadal y Roger Federer se cambian de deporte (por un día) y este es el motivo

La icónica fotógrafa de moda Annie Leibovitz ha sido la encargada de filmar 'Core Values', la nueva campaña de Louis Vuitton que ha convertido en alpinistas por un día a Rafa Nadal y Roger Federer, dos de las leyendas más importantes del mundo del tenis. Ambos han escalado la cima de la cordillera italiana de Los Dolomitas bajo el lema “Algunos viajes se convierten en leyendas”, una campaña llena de ambición, determinación y descubrimiento.

Como una metáfora visual y a modo de repaso por sus impecables trayectorias profesionales en las pistas de tenis, los eternos rivales se convierten en los mejores aliados en esta campaña, un recorrido por su amistad dentro y fuera del terreno de juego, su profundo respeto mutuo y todos los obstáculos que han vivido hasta convertirse en promesas del tenis y en la inspiración de amantes del deporte de todas las generaciones.

La última campaña de Louis Vuitton: Core Values

Esta campaña de la exclusiva firma de marroquinería homenajea, mediante el retrato de los hombres en la montaña, los valores de la Maison, encarnados por campeones con la capacidad de contar su historia con los mismos valores con los que han empuñado sus raquetas: humildad, estilo y la inconfundible elegancia que define a Louis Vuitton.

En ella, Roger Federer, con la clásica mochila Monogram Christopher, símbolo de su estilo imperecedero, representa su propio legado en el deporte. Rafa Nadal, por su parte, luce la versión del Monogram Eclipse, que simboliza su dinamismo, su fuerza y su tenacidad. Ambos evocan todos los valores de Louis Vuitton y los de las campañas de 'Core Values': una travesía que va más allá de lo físico, un compromiso con la excelencia y una invitación a soñar.

Pietro Beccari, Presidente y CEO de Louis Vuitton, afirma que ha sido un placer trabajar con ambos tenistas para la reinterpretación de esta campaña: “Han pasado 17 años desde que lancé la primera campaña Core Values con Antoine Arnault y estoy encantado de revivir esta serie icónica. Cada capítulo de Core Values celebra el legado de viajar, de trabajar con personas excepcionales y de transmitir, tanto física como emocionalmente. Ha sido brillante trabajar con Roger Federer y Rafael Nadal en esta nueva historia: ambos atletas inspiradores, amigos apasionados y testimonios del significado de la disciplina y la excelencia a través de sus trayectorias deportivas personales”, afirma Beccari.

¿Y qué opinan los protagonistas de la campaña?

Rafa Nadal explica que, para él, es tanto orgullo protagonizar esta campaña en la que han participado otro iconos, como compartirla con Federer, del que habla así: " Es una persona que ha pasado de ser mi mayor rival a un amigo cercano. A lo largo de mi carrera he logrado más de lo que jamás soñé, al final del día me he dado cuenta de que el legado en términos humanos es el valor más importante”.

Roger Federer, por su parte, considera esta oportunidad de trabajar junto a Nadal como única: "Ha sido genial empezar siendo rivales y luego, al final de nuestras carreras, estar uno al lado del otro en esta campaña. Y donde estamos hoy aquí, creo que también lo encarna todo: estar en la cima de las montañas es algo significativo y especial para nosotros”, explica.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.