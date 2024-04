Helena Antolín: "Hay que aprovechar todas las oportunidades, como que te den la palabra primero por ser la única mujer en la sala"

"Ser mujer me ha proporcionado ocasiones únicas que he sabido aprovechar en el ámbito laboral. Estar en el momento y el lugar preciso cuando se empezó a impulsar a la mujer en los puestos de responsabilidad de los consejos hizo que con 39 años me convirtiera en la primera consejera de Iberdrola Renovables. Es importante aprovechar todas las oportunidades que se presenten, como que te den la palabra inicialmente por ser la única representante femenina".

Desde Mujer.es, hablamos sin remilgos con María Helena Antolín, vicepresidenta de la CEOE y consejera externa de Iberdrola, sobre la mujer en los consejos de administración, maternidad y el futuro de las nuevas generaciones.

Eres pionera como mujer líder dentro del sector industrial:

Empecé mi carrera desde Antolín, el grupo familiar dedicado a los componentes de automóviles, donde era la hija del jefe. Ser "la hija del jefe" es lo peor con respecto a los compañeros: durante los primeros años, cuando te estás formando, te ven como un paquete. Luego, a medida que dominas mejor los asuntos, la situación se transforma y tener el título de "hija del jefe" te da ciertas ventajas. Durante dos décadas, al acompañar a Antolín en delegaciones empresariales por todo el mundo, tuve la suerte de entablar relaciones con numerosos profesionales y, a su vez, de ganar reconocimiento.

¿Cómo das el gran paso de un grupo familiar a consejera de Iberdrola, principal empresa del IBEX 35?

Hace 15 años, en una época donde se incentivaba la inclusión femenina en los consejos de administración, es probable que mi perfil coincidiera con lo que el presidente de Iberdrola deseaba para el consejo en ese momento. Represento a la mujer dentro de la industria. Me he pasado casi una vida en la fábrica familiar con puestos técnicos: gerente de fábrica, control de calidad, gestión de los laboratorios centrales, diseño…

Cuando entré en el consejo de Iberdrola solo había otra mujer, una profesora de la Universidad de Barcelona y yo. Ahora somos casi la mitad, tanto en el consejo como en el comité de dirección. "En el equipo directivo y la plantilla, cada día hay más presencia femenina".

¿Ayuda a conciliar que la empresa sea familiar?

Vengo de una empresa familiar, pero sea cual sea la empresa al final tienes que elegir. Se trata simplemente de tomar decisiones. A veces me preguntaban si echaba de menos a mis hijos: -Claro que sí, y también me encanta mi trabajo -, respondía. Incluso mi madre, de cierto modo, me reprochaba el irme de viaje y dejar a los niños con otra persona.

Tengo amigas de mi edad que no han elegido lo que yo he hecho, la conciliación es algo muy personal donde cada uno toma su camino y decide… Recuerdo que mis hijos me preguntaban: "mamá, ¿dónde duermes esta noche? Hijos, cualquiera que os oiga, qué va a pensar…". Nunca he tenido la sensación de ser una mala madre, ni mis hijos están traumatizados por no haberme visto todas las noches: gracias a las videollamadas y a la ayuda en casa, te organizas.

¿Qué retos has tenido que superar como mujer en el sector industrial, por tradición más masculino?

Recuerdo ser el bicho raro en el parque industrial de Almussafes, pues era la única mujer gerente de toda la zona. Se acordaban de mí, me veían a la primera, me cedían el turno para hablar primero…, detalles tontos que no pueden desaprovecharse. Siempre aconsejo a las mujeres aprovechar cada oportunidad que se les brinde: buscamos la igualdad de oportunidades, pero no somos iguales. Como mujer, debes de capitalizar las oportunidades que encuentres por el camino, no tener miedo y aceptar retos que incluso te puedan dar algo de vértigo. Aquí probablemente tuve ciertas ventajas por el hecho de ser la hija del presidente.

María Helena Antolín Ana de Santos Gilsanz

¿Qué diferencias ves entre el liderazgo femenino y el masculino?

Generalizar no es sencillo, diría que estamos en un momento en el que mostramos todas nuestras cualidades y tenemos la gran ventaja de no tener el ego tan desarrollado. El orgullo masculino, con el cual a veces he tenido que enfrentarme, resulta ser un derroche de tiempo y energía y creo que es un error por parte de las mujeres cuando intentan hacerse un hueco siendo masculinas: creo que hay que hacerse un hueco siendo lo más femenina posible. Mi estilo es con tacones, sin ego y muy pragmática.

Ahora hay muchas ayudas para impulsar profesionalmente a la mujer desde niñas. ¿Los hombres lo tienen más difícil?

Ahora se impulsa la carrera de la mujer desde la infancia y hay muchos más programas, becas y ayudas para ellas que para ellos. Pero así es la vida: antes les tocó a ellos, pues ahora nos toca a nosotras. Tendrán que pasar un par de generaciones para que ya no haya hombres o mujeres, sino que seamos personas. Me gustan las películas de ciencia ficción por eso, porque no hay ya distinción ni de género o raza

¿Tenemos que preocuparnos por estos datos?: según la Agencia Internacional de Energías Renovables, el futuro liderazgo femenino en el sector energético apenas supone el 17% de mujeres; y el 12 % entre las empresas TIC, según datos de FEDEA.?

Hay muchísimo que hacer a nivel global. Europa tiene las cifras más positivas, pero Estados Unidos, África, India…. En España se necesitan más mujeres en las carreras industriales: hubo un boom hace unos años, pero en la actualidad hay un descenso considerable. Y también necesitamos dar el paso de los consejos a los comités de dirección y los puestos de poder.

Se va a celebrar en Madrid el Global Summit of Women, el "Davos de las mujeres". ¿En qué consiste esta reunión de mujeres líderes?

El Global Summit of Women está promovido por Irene Natividad, presidenta del GlobeWomen Research and Education Institute, y tiene como objetivo impulsar el progreso económico de las mujeres en todo el mundo. El primero al que acudí hace 10 años tuvo lugar en París, tres días en los que pude conocer mujeres de todos los países con proyectos y profesiones muy inspiradoras. Este año nos reuniremos en Madrid del 9 al 11 de mayo, para intercambiar prácticas profesionales, crear conexiones internacionales y buscar soluciones creativas, poniendo el foco en el comercio electrónico y la tecnología.

La mezcla de culturas está presente en todo el Summit, como queda reflejado en la cena de gala, donde nos vestimos con nuestros trajes regionales. Las españolas llevamos mantón, flor y abanico: elegimos algo que se pudiera transportar en una maleta de forma sencilla…

