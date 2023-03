"El sector calzado es un claro ejemplo de avance en cuanto a igualdad. Somos un buen ejemplo al que mirar"

Silvia Hernández está al frente de Pitillos, una empresa familiar de calzado con base en Arnedo (La Rioja) y fundada en 1981. La comodidad y el diseño se integran en botas, botines y zapatillas, donde la artesanía y la tecnología van de la mano. Hablamos con ella de tradición, de igualdad y de las cualidades de la mujer para ejercer puestos de dirección. De zapatos también por supuesto.

¿Siempre tuviste claro que ibas a continuar con el negocio familiar?Calzados Pitillos y yo hemos crecido juntos, hemos aprendido juntos. Mi respuesta es definitivamente sí. Cuando todo lo que haces es desde el corazón y la pasión, no puedes plantearte otra cosa. Todo lo que mi padre ha creado es un sueño, es un legado inquebrantable y nuestras zapaterias y las consumidoras nos necesitan aquí y ahora.

¿Te formaste para ello o tenías alguna otra inquietud en tu época de estudiante? Siempre he sido una persona que ha intentado seguir su instinto y desde pequeñita la dirección y el marketing han ocupado mi mente. Siempre he desarrollado esos campos porque ha sido lo que me guiaba el alma, aunque también con apoyo absoluto en el diseño de las colecciones, otra de mis grandes pasiones. Todo junto en la misma coctelera, es una perfecta combinación.

¿Cuál es el objetivo de Pitillos? ¿Cuál sería su punto diferenciador? El objetivo de Pitillos es seguir cuidando de todas nuestras consumidoras, haciendo sus vidas más fáciles. Parece un sueño cumplido cuando todas ellas nos mandan mensajes agradeciéndonos el trabajo que hacemos. Seguir haciendo lo que hacemos, es el mejor de los regalos.

¿Comodidad y elegancia están reñidas? Siempre lo habían estado, pero hemos llegado para darles un espacio común a las dos. Pitillos es un mix que aúna la más alta de las calidades y confort absoluto junto con el diseño cuidado de todos nuestros modelos. Cuando vemos que tres generaciones diferentes pueden calzar el mismo zapato, nuestro objetivo está cumplido.

¿Es un mundo (la industria del calzado) muy masculino? Como toda industria puede parecer un mundo masculino, pero no es cierto. El sector del calzado es una industria donde las mujeres tienen un papel clave, desde los equipos de producción, atención al cliente, diferentes departamentos comerciales hasta los puestos directivos. Es una industria inclusiva, donde la paridad es una realidad.

¿Te rodean muchas mujeres en la empresa? Desde los comienzos de la marca, las mujeres han tenido un papel clave en Pitillos. Actualmente, como Directora General, es una maravilla mirar a los lados y ver a compañeras que llevan desde que la marca nació, así como nuevas incorporaciones que hacen que nuestros equipos estén perfectamente equilibrados y nutridos.

¿Qué cualidades crees que debe tener una buena directiva? Para mí, una buena directiva (y esto es aplicable a los hombres también) sería una Capacidad de liderazgo modélica, donde la empatía, asertividad y compromiso fuesen la cúspide de la ecuación. Pero parte de esa ecuación serían la pasión y la actitud. Todo ello hace que cada proyecto, cada nueva dirección, cada estrategia, sean un éxito.

Acaba de salir este estudio: Las empresas españolas siguen prefiriendo a hombres para puestos directivos, según perciben 4 de cada 10 personas ¿Es esa tu percepción? Creo que es una opinión muy genérica que habría que desgranar en profundidad. Ya que dada la estadística, otras 6 de cada 10 personas no tienen esa percepción. La situación panorámica actual es muy variada, entiendo que todo depende de diferentes situaciones, diferentes sectores. Yo, objetivamente, sólo puedo hablar de lo que es tangible, y en este momento todos mis equipos están integrados en su mayoría por mujeres. El sector calzado es un claro ejemplo de avance, de evolución. Somos un buen ejemplo en el que mirar.

¿En tu carrera laboral te has sentido discriminada en alguna situación por ser mujer o has tenido esa sensación? Nunca he sentido discriminación por ser mujer, como decía, es un sector modélico donde nuestro papel es clave, imprescindible. Quizás donde más sorpresa he visto ha sido por la edad, soy una directiva con las ideas claras, con una dirección concreta que seguir. Quizás mi edad ha sido a veces más dicha sorpresa, pero hemos venido para reeducar, todas las personas podemos reconstruirnos cuando vemos diferentes realidades.

