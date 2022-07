Camino Villa o cómo ser modelo a los 70 años

Camino Villa, analista de tendencias e influencer, se ha convertido en una referencia dentro de las mujeres llamadas 'Silver'. Hablamos con ella sobre moda, confort y ser modelo fuera de los cánones de edad que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en una top (y ella lo es).

A los 18 empezó a diseñar prendas de punto para una boutique de moda joven de León, ‘Twenty’. También asesoraba sus amigas con sus compras de costuras, textiles, y diseñaba su propio vestuario.

En año 1978 abre junto a su hermana la boutique ‘DosCes’ (Camino & Carmen) con colecciones nacionales e internacionales de firmas como Nina Ricci, Lanvin, Antonella, accesorios de Fendi y Hermès, Ranotto, Deverois, etc.

Tras eso vinieron diferentes colaboraciones, viajes a París, Milán, Hamburgo… Ha sido directora del taller de alta costura de Juanjo Oliva… y hoy Camino es modelo, imagen de marcas de moda, como la firma de calzado Pitillos y belleza.

Es lo que se suele llamar una ‘modelo silver’, de más de 70 años, pero para nosotros es un modelo a seguir, un ejemplo de que nunca es tarde para absolutamente nada.

Ella misma ha contado en genteyold.com cómo empezó en Instagram (donde tiene 170.000 seguidores), como una ‘necesidad’ de abrir puertas cuando se cierran otras: “Mi historia con Instagram es el claro ejemplo del momento en la vida en que se cierra una puerta y se abren otras. Tuve que parar hace años mi ritmo de trabajo por una enfermedad, hoy ya superada, y una sobrina, experta en redes y marketing digital me aconsejó y guio para abrir mi galería y publicar lo que me gustara. Así empecé a escribir sobre moda, arte, lifestyle… y a expresar toda mi experiencia y mis valores, los conceptos intemporales de calidad, la artesanía, la sostenibilidad, cómo he hecho siempre... Así empezó esta aventura que me ha aportado tantos seguidores fieles, amigos y un trabajo interesante, y muchas veces inesperado. Nuevos caminos que recorro con ilusión”.

Camino Villa para Pitillos Pitillos

La seguridad que dan los años

Queremos que la conozcas un poco más y que te sientas inspirada por su ejemplo:

Has cambiado de profesión después de la 'jubilación' ¿cómo es incorporarse a la profesión de modelo con la serenidad y la confianza de la edad?

Es una experiencia muy enriquecedora. Es un trabajo en equipo, generalmente gente joven, con los que aprendes y compartes momentos y experiencias que a mí personalmente, me encanta. Y creo también que esa seguridad y serenidad se refleja en tu imagen, en tu actitud, sin más pretensión que ser tú misma, con tu edad, y tu personalidad.

El calzado cómodo, del que ahora eres imagen (Pitillos) es una revolución que hasta hace no mucho era impensable, ¿crees que es una tendencia pasajera o es una nueva forma de entender el estilo?

Es claramente una nueva forma de estilo y está muy relacionado con el autocuidado, con el concepto y la idea de que no es necesario sufrir para resultar atractiva o estilosa.

En tu trayectoria profesional has sido estilista y personal shopper, en épocas en las que esas profesiones eran mucho más desconocidas de lo que lo son hoy, ¿en qué crees que han cambiado?

Creo que antes no se consideraba una profesión separada del momento de la venta, de la compra, era algo que se ejercía dentro del mundo de la moda sin considerarse como ahora una verdadera especialización y un servicio que añade un plus de 'experto'.