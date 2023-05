Carmen López, directora de Business Intelligence, de Just Eat: "Nadie nos anima a ser mujeres líderes"

P. Empecemos por las carreras y profesiones Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en niñas y mujeres ¿Cómo podríamos disminuir la brecha de género? ¿Con incentivos a empresas, a las mujeres que estudien y se dediquen a este tipo de profesiones…?

R.Es una realidad, que las mujeres estamos infrarrepresentadas en todos los ámbitos tecnológicos y tiene su origen en la baja participación de niñas en carreras STEM, en torno a un 25%. Las nuevas tecnologías hacen que nos encontremos en un momento de cambio, no podemos permitirnos ser el 50% de la población y sólo tener el 25% de influencia en el mundo que está por venir. Desde las empresas, considero que el cambio debe iniciarse desde el Comité de Dirección, donde hacen falta más mujeres y para ello hay que implementar fórmulas flexibles y una cultura del logro que vaya calando en las diferentes capas de la organización. En mi opinión hay que hacer una fuerte labor en los colegios, para desmitificar que haya carreras de hombres o mujeres, mostrar referentes femeninos con éxito que despierten interés y animen a las niñas a explorar estas profesiones. En concreto, en lo que está en mi mano, intento aportar mi granito de arena. Participo en varias asociaciones como mentora y recientemente he propulsado Women JET Tech Talks en Just Eat, un ciclo de encuentros en Áncora 40 que tienen por objetivo visibilizar el papel de la mujer en el sector de la tecnología, generando un foro de debate para compartir las mejores prácticas e intereses comunes, haciendo referencia a los principales retos de las nuevas tecnologías. Estos espacios generarán una comunidad que inspire a las más jóvenes con la participación de referentes femeninos del sector tecnológico. A nivel global, en Just Eat reconocemos que, como empresa, nosotros y otras compañías tecnológicas, tenemos la responsabilidad de abrir oportunidades a grupos que históricamente han estado subrepresentados en estos campos. Por eso tenemos distintos programas STEM para inspirar a jóvenes a adentrarse en el mundo de la tecnología. La posición de la mujer profesional en los próximos años debe ser clara en mi opinión: visibilizarse más y participar de forma proactiva en foros de diversa índole (científicos, técnicos, divulgativos, empresariales, etc).

P ¿Qué la motivó a usted a estudiar matemáticas?

R.Siempre fui muy buena estudiante y la verdad es que me costó mucho tomar la decisión de qué quería ser de mayor. Valoré varias opciones, desde fisioterapia, en su momento muy valorada y pedían una alta nota para acceder, o medicina, porque me parecía una profesión muy bonita, aunque con una vocación que yo no tenía. Así que fui a por los números. Siempre me gustaron mucho las matemáticas y el hecho de que mi madre fuera matemática, creo que ayudó a que me decidiera a estudiar la carrera. Me habría encantado tener al alcance toda la información que a día de hoy tienen los jóvenes para decidir, pero en su momento, no tenía muy claro a qué podría dedicarme. El boom del big data, la análitica o la Inteligencia Artificial no habían llegado, por lo que la gente asociaba estudiar matemáticas a ser profesora. Si algo tenía yo claro, es que no quería ser profesora. A día de hoy, creo que fue una idea muy acertada y volvería a estudiar matemáticas sin duda. Te ayuda a desarrollar el pensamiento analítico y potencia la capacidad de razonamiento, para la búsqueda de soluciones de manera coherente y efectiva, cualidades muy necesarias en cualquier trabajo.

P. ¿En algún momento de su trayectoria ha sido cuestionada por ser mujer o se ha sentido menos valorada por ello?

R. Te mentiría si te dijera que no, pero también lo haría si te dijese que no me ha dado más fuerza para continuar y responder a esos momentos cada vez con más decisión y liderazgo. Además, reflexionando sobre esto, las barreras más altas las ponemos nosotras mismas al no confiar en que somos capaces de hacer lo que queramos. Nadie nos anima a ser líderes y eso tiene sus consecuencias a lo largo de nuestra carrera profesional. Aún falta mucha educación en general sobre diversidad de género. A los niños, los adolescentes y mis compañeros adultos les dan demasiados referentes varones y muy pocas mujeres de lo que son los "emprendedores y empresarios de éxito", "hombres de negocio" o "innovadores". Sin embargo, faltan referentes femeninos y en eso tenemos que seguir trabajando. En Just Eat, por ejemplo, el comité de dirección es prácticamente paritario y este ejemplo es importante para ir avanzando en la dirección correcta.

Carmen López, directora de Business Intelligence de Just Eat Cortesía

P. Business Intelligence es una denominación que así a primera vista si se aplicara bien a todas las facetas de la vida (maternidad, jardinería, cocina, energía, deporte…) tendríamos un mundo perfecto pero me temo que no es tan fácil ¿en qué consiste exactamente su trabajo?

R. El Business Intelligence consiste en ayudar a las áreas de una compañía a tomar las mejores decisiones de negocio posibles basadas en datos. ¿Cuántos repartidores necesito para satisfacer mi demanda en Sevilla el fin de semana? ¿Cuál ha sido el impacto de la acción de marketing en la que ofrecimos un descuento en el segundo pedido? Estas son solo algunas de las preguntas que desde un área de Data y Business Intelligence aportamos las herramientas a los equipos para que puedan resolverlas de la mejor manera posible. Por otro lado, están los clientes donde gracias a los datos y análisis que hacemos de ellos podemos ayudar a conocerlos mejor y por lo tanto, ofrecerles soluciones adaptadas a sus necesidades. Gestionar las expectativas y personalizar la oferta son claves para ofrecer el mejor servicio. Por ejemplo, diciéndole de antemano cuánto va a durar su pedido o el tipo de restaurante que puede gustarle en base a los gustos de clientes similares. Como bien dices, si esto fuera fácil tendríamos empresas exitosas siempre. El gran reto es saber utilizar la información, porque cada vez tenemos a nuestro alcance un mayor volumen de datos.

P. En el sector del delivery, dónde Just Eat lleva tiempo y tiene una posición asentada y con prestigio ¿cuesta mantener esa imagen cuando hay tanto debate en un sector precario con condiciones de trabajo cuestionadas?

R. Efectivamente, Just Eat fue la primera plataforma de reparto de comida domicilio online en España, llevamos desde 2010 y somos la plataforma de Referencia con cerca de 3 millones de usuarios activos en nuestro país y más de 29.000 socios conectados Nos preocupa muchísimo la imagen de precariedad del sector asociada a innovación y desde luego no queremos que se nos asocie con ello. Para nosotros la seguridad jurídica y la protección social de los repartidores son fundamentales para el buen desarrollo del sector. Just Eat ha apoyado la Ley Rider desde el inicio por tres motivos principales: el primero porque había jurisprudencia del TS que ya la determinaba, segundo,es una ley que nace del consenso social entre Gobierno, CEOE y sindicatos y tercero, porque era una ley necesaria para otorgar de seguridad jurídica al sector. Dos años más tarde, Just Eat cumple con la ley con los consecuentes costes que eso implica pero no es el caso del resto de los operadores y por tanto nos encontramos en una grave situación de desigualdad de condiciones. Además en Just Eat hemos sido pioneros en la firma del primer convenio colectivo de empresa de repartidores firmado en diciembre de 2021 con los dos principales sindicatos del país CC.OO y UGT. Tenemos actualmente más de 2.000 repartidores con un contrato indefinido y estamos ampliando a nuevas ciudades.

P. Parece ser que empresas y trabajadores no se ponen de acuerdo sobre si la ley rider ha cambiado y mejorado las condiciones ¿qué opina usted?

R. El foro de Humanismo Tecnológico de Esade publicó el pasado octubre informe ‘Ley Rider: Un año después’ en el que hemos colaborado desde Just Eat. Tras el primer año desde la aplicación de la ‘Ley Rider’, las conclusiones del informe son positivas, se han duplicado las contrataciones de personas repartidoras: pasando de 5.464 en mayo de 2021 a 10.980 en agosto de 2022. El sector no se ha destruido, como decían algunos, ya que en términos de facturación, según fuentes como NPD Group, el sector delivery ingresó en 2021 2.600 millones de euros, un 80% por encima de la cifra registrada dos años antes y según datos oficiales de la Seguridad Social, desde la aprobación de la ley el organismo habría obtenido ingresos adicionales en concepto de cotizaciones empresariales por un valor de más de 4,7 millones de euros. Dicho esto, dos años después de la aplicación de la ley, sí que vemos que aunque se trata de una ley necesaria, se ha quedado corta en mecanismos de cumplimiento. Consideramos que la Directiva de Trabajo en Plataformas es una gran oportunidad para reforzar la seguridad jurídica.

P. En Women JET Tech Talks se habló del Metaverso y de cómo con RA y RV se facilitarían las interacciones con clientes. ¿Supone un punto de inflexión en la recogida de datos o es una herramienta más que viene a sumarse a las ya existentes?

R. El debate sobre la existencia actual del Metaverso sigue en pie, pero lo que es innegable es la velocidad con la que la Realidad Virtual (RV) y la Realidad Aumentada (RA) están evolucionando. Estas tecnologías representan una realidad tangible que las empresas deben reconocer como una oportunidad de negocio. La incorporación estratégica de la RV y la RA puede abrir nuevas vías para la interacción con los clientes, la optimización de los procesos internos y la expansión hacia nuevos mercados. En cuanto a la información generada por estas nuevas tecnologías, el Metaverso generará una gran cantidad de datos, desde información de usuario hasta datos de actividad y comportamiento, contenido generado por el usuario en el Metaverso y datos de seguimiento. Estos datos tienen una gran cantidad de aplicaciones potenciales, desde la mejora de la experiencia del usuario hasta la creación de contenido relevante y la comprensión del comportamiento humano que se podrán aplicar en áreas como la tecnología, el marketing y la investigación social.

P. ¿Cómo puede un sector como el vuestro aprovechar las ventajas que brinda la Inteligencia artificial?

Como comentaba antes, en Just Eat contamos con cerca de 3 millones de usuarios activos y más de 29.000 socios conectados. Con estos volúmenes de información os podéis imaginar que el tema de análisis, modelización avanzada e IA juegan un papel muy importante para nosotros. Por poneros algunos ejemplos:

● En base a los datos históricos, la predicción del número de pedidos en cada ciudad y tramo horario para destinar el número de repartidores necesarios para satisfacer la demanda esperada.

● Recomendaciones a los partners sobre la nueva línea de negocio que es el delivery, como las zonas geográficas con mayor demanda, los tipo de comida y productos que mejor funcionan o los platos que tienen con un precio desposicionado versus su competencia.

● Modelo de abandono de partners, para identificar de manera anticipada qué establecimiento tiene un mayor riesgo de dejar de trabajar con nuestra plataforma en base a su comportamiento histórico.

● Recomendación en base a tus últimos pedidos. Gracias a los algoritmos de recomendación somos capaces de ofrecer a nuestros clientes una sugerencia de algún producto que seguramente le guste, basado en sus pedidos previos y sus similitudes con otros clientes de un perfil similar.

● Y para ser más concretos en el campo de la IA, tenemos proyectos avanzados en vehículos autónomos, drones u otro tipo. La entrega de comida con vehículos autónomos será un fenómeno que irá entrando poco a poco en el sector. Combinar nuestra flota de repartidores en bicicleta y motos eléctricas con estos métodos alternativos para ayudarnos a repartir más rápido y de manera más sostenible.

P. Continuando con este tema (IA), no es ningún misterio que ha sido cuestionada su uso, ha generado debate moral. De hecho hace unos meses Future of Life Institute publicó la carta abierta («Pause Giant AI Experiments: An Open Letter») donde solicitan la suspensión durante seis meses del desarrollo de los mayores proyectos de Inteligencia Artificial, ante los «profundos riesgos para la sociedad y la humanidad» que pueden plantear sin el control y gestión adecuados. ¿Qué reflexión hace usted sobre las bondades de la IA y el uso que se le puede dar?

R. La IA generativa es ya una realidad de corto y medio plazo que genera muchas oportunidades y también dudas e incertidumbres. En mi opinión, la IA ha venido para quedarse y potenciar, mejorar y evolucionar nuestras capacidades. Los beneficios potenciales de la IA para nuestra sociedad son múltiples, desde la mejora de la atención médica hasta la educación. No obstante, ante el rápido desarrollo tecnológico de la IA hay que tener en cuenta los riesgos que se pueden desencadenar y tener trazado un plan para mitigarlos. Si bien la mayoría de los sistemas de IA plantearán un riesgo bajo o nulo, algunos de esos sistemas entrañan peligros que deben abordarse para evitar situaciones no deseadas. Por ejemplo, la opacidad de muchos algoritmos puede crear incertidumbre y obstaculizar la aplicación efectiva de la legislación vigente en materia de seguridad y derechos fundamentales. Para responder a estos retos, es necesaria una regulación que garantice el correcto funcionamiento de los sistemas de IA, con una ponderación adecuada de los beneficios y de los riesgos. Es necesario una normativa en materia de IA que garantice la protección de los derechos fundamentales y la seguridad de los usuarios, a fin de que haya confianza en el desarrollo y la adopción de la IA.