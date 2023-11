Xuso Jones reconoce que tiene favoritos en 'OT 2023': "Van a salir grandes artistas, todos vienen pisando fuerte"

Xuso Jones es el presentador del nuevo magazine diario de Operación Triunfo 2023 que, como en ediciones anteriores, aborda los momentos clave de la semana, como el reparto de temas, los ensayos, el pase de micros y, por supuesto, la convivencia entre los concursantes.

Operación Triunfo se estrenó en 2001 y se convirtió en un fenómeno nacional, siendo todavía la final de su primera edición el momento más visto de la historia de un programa de televisión en España. Ahora se emite en Prime Video y es el primer contenido semanal en directo que se estrena en esta plataforma en nuestro país.

Hace muchos años que Xuso Jones intentó que le seleccionaran para el programa sin éxito. Pero, las vueltas que da vida, hoy se pone al frente del formato junto a Chenoa, que presenta las galas.

Con más de 2,3 millones de seguidores en las redes sociales, Xuso Jones ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los mejores influencers del momento. Sus contenidos son ocurrencias de lo más divertidas y en ellas siempre prima su característico sentido del humor y naturalidad.

El protagonista de esta entrevista se ha declarado en sus vídeos un apasionado de la limpieza y, gracias a la auténtica comunidad de personas que tiene detrás y siguen muy de cerca sus trucos, se ha convertido en embajador de la marca Ariel para aconsejar sobre cómo hacer una colada eficiente y ahorrar más comprando mejor. ¿Quieres saber más? Continúa leyendo.

A finales de año se estrena Operación Triunfo 2023 en un formato completamente diferente. Es la primera vez que Prime Video emite un contenido semanal en directo en nuestro país. ¿Podremos ver alguna novedad con respecto a ediciones anteriores?¡Van a haber muchísimas novedades y sorpresas! Este año aparte de ser en Prime video en directo, que es la primera vez que la plataforma hace algo así en España, habrá una postgala con Masi Rodríguez y un OT al día, donde se desgranará todo lo que pase a diario presentado por mí.

Antes de ser el presentador del magazine de OT, hace años participaste en un casting para probar suerte como concursante. ¿Cómo es vivir el programa desde el otro lado? Entre el reparto de temas, los ensayos, el pase de micros y otros momentos célebres del formato, ¿cuál crees que se puede comentar más?Me presenté hace 12 años y fue toda una experiencia. Imagínate el tiempo que ha pasado y las vueltas que da la vida. ¡Ahora estoy dentro del formato, pero desempeñando el papel de presentador de OT al día. Sé que también va a ser toda una experiencia y una aventura llena de aprendizaje y, sobre todo, ¡muchas risas!

Teniendo en cuenta que has acompañado a los candidatos en todos los castings que se han celebrado por España, ¿nos puedes adelantar cómo se presenta esta edición? ¿Ya tienes algún favorito?Los castings han sido muy duros por la montaña rusa que han vivido todos los aspirantes de la academia. Este año hay muchísimo talento y creo que, en esta generación de OT, van a salir grandes artistas para el panorama nacional de la música en España.



Tengo mis favoritos pero no puedo decir nada. Solo digo que ¡mucho ojo con todos porque vienen pisando fuerte!

Además de tu vínculo con la música, en las redes sociales también hemos visto cómo te diviertes y lo mucho que entiendes sobre limpieza y orden en el hogar. ¿A qué se debe esta afición? ¿Pensaste alguna vez que llegarías a crear contenido sobre este tema?Efectivamente tengo afición por la limpieza y creo que es algo necesario y esencial en nuestro día a día. Lo que nunca pensé es que, al compartir este tipo de contenido, iba a calar tan dentro del público. Para mí, es muy importante tener buenos hábitos de limpieza en casa, empezando con la colada, haciéndola de una manera eficiente, y terminando con el WC, que hay muchos trucos también.

¿Cómo realizas la cesta de la compra para que el presupuesto en material de limpieza no se dispare?En material de limpieza siempre apuesto por productos de calidad que sé que no me van a fallar. Si no, terminas comprando productos dos veces porque no son efectivos. Ese es mi truco principal.

El año pasado publicaste El método Jaspao, un libro que recoge tus propios trucos de limpieza para mantener la casa impecable. De todos ellos, ¿cuál es el que más empleas y consideras que no debe faltar en ningún hogar?Ufff, te podría enumerar varios. Pero si tuviese que elegir un top 3, el momento colada me gusta mucho en el ámbito limpieza por los olores tan ricos y resultados a la vista. Me quedaría con los PODS de Ariel que quitan las manchas hasta en agua fría, ¡eso es flipante y así ahorro! También elijo las perlas de Lenor para potenciar el olor en la ropa y el Ariel líquido, ¡que no falla!

Tu pasión por la limpieza y el orden te ha convertido en embajador de la marca Ariel, ¿hacer la colada se encuentra entre tus tareas preferidas?¡Imagínate cuando me llamaron para proponérmelo! De hecho, yo utilizaba Ariel de toda la vida y lo sacaba en Instagram sin ser publicidad ni nada, ¡pero son productos que funcionan y con los que nunca fallas! Es todo un honor que confíen en mí y cuenten conmigo para ser embajador.

La revista Forbes te reconoció como uno de los mejores influencers de 2022. Tu cuenta de Instagram o de TikTok siempre consigue sacarnos una sonrisa, ¿cómo lo consigues?Creo que lo importante es pasarlo bien y disfrutar de lo que uno hace. Gracias al universo tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta y disfrutarlo. Creo que ese disfrute creo traspasa la pantalla y levanta esas sonrisas. ¡Me quedo con esos mensajes tan positivos y bonitos que me lanzan por la calle cuando me ven los seguidores!

Podría decirse que la pandemia dio un giro a tu trayectoria profesional. Te decantaste por grabar vídeos durante el confinamiento y dar mayor protagonismo a las redes sociales y así nació La noche golfa, que se convirtió en un formato de éxito. ¿Alguna vez imaginaste la repercusión que llegaría a tener esta decisión?Sinceramente, no. No lo hice pensando en dar un giro como tal, ha sido todo súper orgánico y ha ido desarrollándose poco a poco. ¡Pero por supuesto que para mí ha sido toda una sorpresa!