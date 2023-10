Histerectomía, ¿en qué consiste y cuándo se recomienda?

Según los últimos datos, en 2018 en España se realizaron 9065 histerectomías laparoscópicas. Una intervención quirúrgica a la que se someten algunas mujeres y que puede tener consecuencias que son importante conocer, pues incluso hay estudios que afirman que la histerectomía puede aumentar el riesgo cardiovascular.

¿Qué es la histerectomía?

El Dr. Jesús Utrilla-Layna, miembro de la sección de Ginecología Oncológica de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) que también trabaja en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, la define como "el procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza exéresis completa del útero".

Esto quiere decir que se extirpa por completo este órgano reproductor femenino. Ahora bien ¿cuándo se recomienda? Según el doctor Utrilla-Layna "esta cirugía está indicada tanto para patología benigna como maligna y varía en función de los casos".

Si la patología es benigna, este ginecólogo nos explica que los casos en los que la histerectomía puede recomendarse son: "miomas uterinos sintomáticos (la indicación más frecuente), prolapso uterino, hiperplasia compleja de endometrio, sangrado uterino postparto incoercible a tratamiento médico".

Por otra parte, ¿qué patologías malignas pueden requerir que se elimine el útero por completo? En esta circunstancia, el "cáncer de endometrio, cáncer de cuello de útero, sarcoma de útero, también como parte de procedimiento quirúrgico por cáncer de ovario" son algunas que expone el especialista.

Consecuencias de la histerectomía

Como toda cirugía, la histerectomía no está exenta de riesgos y consecuencias, a pesar de que se suela optar por las opciones menos invasivas para propiciar la rápida recuperación de la paciente después de la intervención. No obstante, el Dr. Jesús Utrilla-Layna aclara qué les puede suceder a las mujeres dependiendo de su edad.

"En pacientes en edad fértil existen fundamentalmente 2 consecuencias. La primera es la imposibilidad de gestación desde el momento que se extirpa el útero debido a que este es el órgano donde se asienta el embrión y tiene lugar el embarazo. La segunda es que la paciente no tendrá la menstruación de nuevo debido a que dentro del útero se encuentra el endometrio. Esta es la capa más interna y en cada ciclo menstrual, si no hay embarazo, tiene lugar la menstruación", explica.

Esto es importante, ya que el especialista apunta que "en pacientes que ya han experimentado la menopausia y se realiza histerectomía, no supone ninguna consecuencia". Por lo tanto, serían aquellas mujeres que todavía no han llegado al climaterio quienes no volverían a tener la regla y no tendrían ya la posibilidad de poder tener hijos.

La histerectomía y su relación con la depresión y ansiedad

Algunas mujeres pueden sufrir depresión o ansiedad después de la histerectomía, dado que puede que se haya frustrado su deseo de ser madres y esto les afecte gravemente. Sin embargo, el procedimiento en sí no genera este tipo de emociones, pero sí puede acarrear consecuencias psicológicas.

El doctor Jesús Utrilla-Layna aclara que "en general, la histerectomía no supone cambios en este sentido debido a que el útero no es un órgano que secrete hormonas". Sin embargo, sí afirma que la depresión y ansiedad "puede tener relación con la exéresis de los ovarios (ooforectomía) debido a que son los órganos que producen las hormonas femeninas".

¿Cuáles son los procedimientos para realizar una histerectomía en la actualidad?

Como mencionamos al principio, la preferencia siempre será optar por el método menos invasivo, aunque esto dependerá "de la enfermedad y las características tanto de la paciente como del útero", explica el ginecólogo. Por lo tanto, "la cirugía se puede realizar por laparotomía (cicatriz abdominal, habitualmente en úteros de gran tamaño), cirugía mínimamente invasiva con pequeñas incisiones menores de 1 cm (laparoscopia o robot DaVinci/Hugo) o por vía vaginal (habitualmente en pacientes con útero prolapsado)", añade.

La histerectomía es, por tanto, una cirugía muy importante útil para aquellos casos en los que se ha diagnosticado un cáncer de ovarios, útero o endometrio, pero también para patologías que son benignas y que provocan síntomas que afectan a la calidad de vida de las pacientes.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de salud y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.