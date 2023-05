La histerectomía y la ligadura de trompas pueden aumentar el riesgo cardiovascular

Cualquier procedimiento quirúrgico tiene aparejados una serie de beneficios y riesgos, que deben ser cuidadosamente evaluados por los doctores y los pacientes antes de decidir como proceder ante un caso determinado.

Por ejemplo, existan varias razones por las que los médicos podrían considerar apropiado extirpar el útero, junto a la extracción de los ovarios o sin ella. Igualmente, la ligadura de trompas es un proceso relativamente frecuente para evitar de manera permanente el embarazo.

Nuevos riesgos para operaciones ginecológicas

Con todo, los investigadores aún están intentando dilucidar los riesgos de estos procedimientos. Un reciente estudio publicado en el medio especializado Journal of Women's Health ha examinado la relación entre estos procedimientos y la enfermedad cardiovascular, encontrando que las mujeres que se habían sometido a ellos tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Estas conclusiones parten del análisis de datos de 116.000 participantes del estudio Nurses's Health Study II. Los autores tuvieron en cuenta cuáles de ellas se habían sometido a histerectomía (extracción del útero), histerectomía con extracción de un ovario, histerectomía con extracción de los dos ovarios, ligadura de trompas o ninguno de estos procedimientos. Posteriormente, estudiaron la incidencia en esta población de eventos cardiovasculares.

Así, encontraron efectivamente que estas pacientes mostraban un riesgo amplificado de sufrir eventos cardiovasculares o de tener que ser sometidas a una revascularización coronaria, una técnica para mejorar el flujo de sangre al corazón.

Un factor a considerar

Este incremento en el riesgo, que caracterizaron como "pequeño a moderado", era más notable en mujeres que se habían realizado las cirugías antes de los 50 años de edad.

Como es lógico, estos investigadores explican que estos resultados no deben inhibir la realización de operaciones ginecológicas cuando sean necesarias, pero sí que deben servir de base para que se introduzcan los riesgos cardiovasculares en las valoraciones que se realizan entre profesionales y pacientes para dconsiderar la idoneidad de cada método.

Referencias

Leslie V. Farland, Megan S. Rice, William J. DegnanIII, Kathryn M. Rexrode, JoAnn E. Manson, Eric B. Rimm, Janet Rich-Edwards, Elizabeth A. Stewart, Sarah L. Cohen Rassier, Whitney R. Robinson, and Stacey A. Missmer. Hysterectomy With and Without Oophorectomy, Tubal Ligation, and Risk of Cardiovascular Disease in the Nurses' Health Study II. Journal of Women's Health (2023). DOI: https://doi.org/10.1089/jwh.2022.0207