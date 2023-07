'Travel kits': la solución 'beauty' para viajar con tus cosméticos en la maleta

El minutero del reloj parece no avanzar en el último día de trabajo antes de disfrutar las vacaciones de verano. Ya sea en la playa o en la montaña, es hora de relajarse en las largas sobremesas, aprovechar los rayos del sol, quedar con amigos y pasar tiempo en familia. Pero antes de empezar hay que preparar las maletas con los mejores 'outfits', los nuevos bañadores y, por supuesto, la rutina de 'skin care' ideal para los meses calurosos.

Durante todo el año, hemos ido probando los mejores cosméticos para nuestra piel, pero en cuanto llega la hora de viajar, muchos de ellos no caben dentro de nuestro equipaje o simplemente no podemos llevarlos en el avión porque superan los 100 ml permitidos.

Por suerte, muchas marcas son conscientes de este gran problema y lanzan kits con las tallas minis de sus 'best sellers' para que podamos llevárnoslos a cualquier parte sin tener que renunciar a nuestro momento de 'skin care'. De entre todos, hemos hecho una selección para todo tipo de pieles, para que así puedas encontrar tu set perfecto.

1. 'The discovery set' de Two Poles

'The discovery set' de Two Poles Cortesía

Para que no nos falte de nada durante las vacaciones, Two Poles nos propone una rutina completa y perfecta para esta época, destinada a combatir el daño solar con los antioxidantes y a hidratar y reparar la piel en profundidad gracias a la combinación de ceramidas y ácido hialurónico. La marca incluye tres de sus 'best sellers', el limpiador Cleansing cream, el sérum Morning Glow con vitamina C y la hidratante Cloud Moisturizer junto a un bonito neceser. Solo tendrás que añadir el protector solar (39 €)

2. 'Travel kit' de Belif

Travel kit de Belif Cortesía

Para esta temporada, Belif ha vuelto a preparar uno de sus famosos Travel kit, aunque en esta ocasión ha querido "pasarse el juego" con un set para descubrir la marca en el que recoge tanto la rutina de día como de noche. El estuche Hydration Game Start Travel Kit incluye sus productos más vendidos como el limpiador Aqua Bomb Jelly Cleanser, la crema hidratante The True Cream - Aqua Bomb, el contorno de ojos Moisturizing Eye Bomb, la mascarilla de noche Aqua Bomb Sleeping Mask y el sérum Aqua Bomb Super DropsSérum Con Vitamina C - 8% (19,99 €)

3. Kit de viaje 'Argal oil' de Teknia

Kit de viaje 'Argal oil' de Teknia Cortesía

Si vamos a un lugar con mar, el cuidado del cabello se vuelve una prioridad, por lo que tendremos que elegir productos con ingredientes que vayan a protegerlo, como el aceite de argán. El pack de viaje Argal oil de Teknia lleva dos de productos imprescindibles con este aceite para cuidar el cabello: el champú Argan Oil y la mascarilla Argan Oil, más un neceser eco-friendly de regalo para que podamos viajar con ellos sin problema (19,70 €).

4. 'Ocean Paradise kit' de Ocean by Mar Saura

'Ocean Paradise Kit' de Ocean by Mar Saura Cortesía

Si en lugar de hidratación, preferimos una rutina antimanchas, podemos optar por el Ocean Paradise Kit de Ocean by Mar Saura. Este set de cuidado facial contiene el sérum Youth Elixir con extracto de caviar puro, un contorno de ojos con Vitamina K Óxido, Hesperidina y Quercetinas, que aclara hasta 2 tonos el color de las ojeras, una crema hidratante activadora de colágeno y el Fotoprotector SPF 50 + BB cream que se adapta al tono de la piel (169,98 €)

5. 'Travel Size Kit' de Mid/Night 00.00

'Travel Size Kit' de Mid/Night 00.00 Cortesía

En el caso de irnos a un apartamento o casa de la playa, no es usual que nos dejen productos de baño como en los hoteles, por lo que tenemos que llevar los nuestros. Para que no ocupen espacio en la maleta, Mid/Night 00.00 tiene un pack formato viaje de su champú 00.01 que aporta al pelo brillo, fuerza y volumen, el acondicionador 00.02 que nutre, suaviza e hidrata el cabello sin apelmazarlo, el gel de ducha 00.11 elaborado con romero y aceite esencial de moringa y el bálsamo corporal 00.12 con áloe vera, extracto de bergamota y manteca de karité (61 €).

6. 'Wherever Travel set' de Mádara

'Wherever Travel set' de Mádara Cortesía

Para que no nos falte de nada en nuestro neceser, ya sea para ir a la playa o la montaña, Mádara tiene el Wherever Travel set con su Agua Micelar para desmaquillar y limpiar, el contorno de ojos Smart Anti-Fatigue, una mascarilla SOS Hydra para aportar hidratación y luminosidad, la crema hidratante SOS Hydra para una hidratación intensa y el FPS30 Protector Solar Facial Antiedad con Células Madre Vegetales. 5 imprescindibles que no nos podemos olvidar en casa, en formato viaje (46,95 €).

