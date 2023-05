Teresa Andrés Gonzalvo presume de melena de sirena en su primera vez en Cannes: su peluquero nos da las claves

Anoche, Teresa Andrés Gonzalvo acudió a la exclusiva fiesta de Chopard en el marco de la 76ª edición del Festival de Cannes. Esta era la primera vez que la 'influencer' acudía a un evento en la ciudad francesa y quiso estrenarse por todo lo alto. No sabemos si se inspiró o no en el próximo estreno de La sirenita, que llega a los cines la semana que viene, pero la melena de Teresa era digna de una auténtica sirena.

Acompañando a un vestido de lamé verde con 'cut-outs' firmado por Zuhair Murad y joyas de Chopard, Teresa ha optado por unas 'mermaid waves', un peinado tendencia que supone una revisión de las conocidas ondas surferas y con en el que dejaba ver su larga melena suelta y voluminosa.

La 'influencer' española no es la única que se ha decantado por estas ondas sirena para una ocasión especial. También lo hemos podido ver a 'celebrities' internacionales como Zendaya, Kylie Jenner o Rosalía con este estilo tan favorecedor y que, sin duda, está llamado a ser uno de los favoritos en los looks de invitada de la temporada.

Las 'mermaid waves' son un peinado que estamos viendo cada vez más, por eso los estilistas de Franck Provost, autores del look de Teresa Andrés, nos han dado algunos tips para conseguir este look. "La clave está en utilizar la plancha para alisar a unos centímetros de la parte superior del cabello e ir trabajando con mechones finos en zigzag de arriba hacia abajo sin arrastrar la plancha" afirman los expertos.

Los expertos consideran que, antes de una ocasión como esta, es importante trabajar bien el cabello y tratar las necesidades que este pueda tener, sobre todo en cabellos como el de la 'influencer' que se ven sometidos día tras día a diferentes peinados, productos y herramientas de calor.

Para esta ocasión tan especial, Teresa ha confesado que se ha decantado por este estilo de peinado porque le aporta confianza. "Este año el vestido no lo he elegido hasta que he llegado a Cannes. Una de las cosas que más claras tenía era el estilismo, tanto en 'make up' como pelo. Suelo llevarlo suelto en mi día a día y es algo que me genera seguridad en mí misma. Eso es lo mismo que quería para este día. Sobre todo, quería conseguir un acabado muy natural y con el que me sintiese cómoda. Esta vez lo tenía claro: no quería llevar el pelo recogido", afirmaba Teresa a pocos minutos de deslumbrar el estilismo elegido.

Este verano, el 'mermaidcore' va a ser una de las grandes tendencias, por lo que no pararemos de ver looks inspirados en las sirenas, sobre todo en accesorios y peinados. Las diademas de perlas, joyas de conchas y los sprays de sal serán básicos imprescindibles. En cuanto a moda, vestidos vaporosos, prendas de red, el color azul y los tonos irisados arrasarán por todas partes.

