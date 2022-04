'Skinimalismo': cuando menos productos y 'packaging' es más bienestar

En la mayoría de casos 'menos es más', aunque como en todo en la vida, hay excepciones en las que ser minimalista es todo un reto. El 'skinimalismo' es mucho más que una tendencia, porque “le ha dado nombre a algo que ya hacíamos los dermatólogos desde hace mucho tiempo: usar el mismo producto con diferentes objetivos”, explica Lola Conejo-Mir, dermatóloga del GEDET (Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica) de la AEDV.

Reducir al mínimo nuestra rutina cosmética significa simplificar y priorizar

Los hábitos han cambiado en cuanto a de dónde provienen los ingredientes que contienen nuestros productos preferidos y si realmente hace falta someternos a una rutina de belleza larga y compleja. No siempre tenemos tiempo para mimarnos (¡ya quisiéramos!), pero el poco que tenemos queremos aprovecharlo al máximo. Además, la naturalidad ha irrumpido con fuerza y es uno de los pilares del skinimalismo. Seguro que más de un aficionado 'beauty' se preguntará, pero ¿podemos conseguirlo sin quedarnos cortos? “Vale la pena hacer hincapié en que este enfoque más minimalista tiene varios planteamientos: desde usar los productos adecuados y necesarios sin sobrecargar la piel ni generar carencias, hasta optar por productos multitasking o con envases sostenibles. “Se trata de descubrir cuales son los cosméticos que realmente funcionan para ti, tu cuenta bancaria y el medio ambiente” afirma sabiamente Pedro Catalá, cosmetólogo, doctor en farmacia y creador de Twelve.

Un concepto ya usado en otros campos como la arquitectura y que poco a poco se ha ido introduciendo en otros sectores como la cosmética de la mano del cambio de paradigma del consumo consciente. Podríamos decir que el 'skinimalismo' tiene una parte objetiva y otra social. “La objetiva nos lleva a cuando encuentras todo lo que la piel necesita en un solo producto. Y la parte social vendría por la cultura y valores sostenibles: Menos productos, menos envíos, menos packaging” aclara la neurópata Gisella Gil, fundadora de The Emotions Lab”.

Según la dermatóloga Lola Conejo-Mir el número uno, el que nunca debe faltar y que “no nos cansamos de repetir los dermatólogos, es el protector solar. El auténtico cosmético 'skinnimalista', porque previene envejecimiento, arrugas, manchas, cáncer de piel... Los otros tres productos que recomendaría para nuestro neceser serían “la vitamina C (ácido ascórbico), muy de moda y polivalente, el ácido hialurónico y un queratolítico, donde englobamos varios ácidos que exfolian nuestra piel de forma suave, y nos ayudan a mantenerla sana y con buen aspecto”. En palabras de Pedro Catalá: "Evita abrumar, sobreestimular y confundir tu piel y sigue las 4 reglas de oro de su cuidado: limpiar, tratar, hidratar y proteger".

La 'capa tras capa' no funciona

Usar productos de más puede producir una sobrehidratación pro-oxidante, algo nada bueno como indica Pedro Catalá. “La gran mayoría de nosotros seguimos una rutina de belleza con el objetivo de mejorar y mantener la piel más sana por más tiempo, pero eso no siempre se logra aplicando capa tras capa de productos. Aunque muchas veces surjan tendencias que nos hagan creer lo contrario, sobrecargar la piel de principios activos o seguir una rutina compleja y excesiva suele ser contraproducente, ya que a menudo provoca rojeces, irritación y en los peores casos, la barrera cutánea se debilita. Muchos de nosotros terminamos sobrehidratando nuestra piel o nos pasamos con el uso de los antioxidantes, que conlleva la acción contraria, pro-oxidante”.

En el 'skinimalismo' es importante aprender a escuchar la piel y escoger principios activos en función de las necesidades de la piel, en lugar de seguir las últimas tendencias 'beauty' en las redes.

“Menos productos en el ritual, pero más eficaces. Acortamos las rutinas de belleza, pero sin sacrificar los beneficios y los resultados sobre nuestra piel. Esta tendencia es perfecta para nuestro día a día”, explica Inma Fernández, directora de Marketing de Isolée.

En el 'menos es más' la experiencia de un buen formulador es clave para que un producto esté correctamente formulado. Ellos saben cuales son los ingredientes que no interactúan bien, cuáles tienen funciones similares y cuáles trabajan en sinergia. Últimamente no esperamos el tiempo suficiente para que funcionen. De hecho, la mayoría cambia las rutinas frenéticamente a diario (¡que no hace más que dejar la piel super confundida!).

Productos para practicar el 'skinimalismo' desde casa

1. Más que un protector solar: Advanced Brightening UV Defense SPF50

Es el primer fotocorrector con eficacia demostrada contra las manchas, con una potente combinación de activos antimanchas que incluye un 1% de ácido tranexámico y 2% de Niacinamida. Corrige y atenúa las manchas existentes y protege de la futura hiperpigmentación inducida por los rayos UVA/UVB. Skin Ceuticals. PVP: 46€.

2. Más que una crema: Soin Anti-Âge Régénération Cellulaire

Consigue una hidratación duradera hasta 5 días contiene con un 16% de Complejo Anti-edad Premium LPG®; péptidos que mejoran la elasticidad y tonicidad cutáneas y activan la renovación celular; ceramidas procedentes de granos de trigo que inhiben la actividad de las elastasas –enzimas responsables de la degradación de las fibras de elastina-; y una red de polímeros que liberan lentamente ácido hialurónico de bajo peso molecular. PVP: 114 €, de LPG.

3. Más que un sérum: Facial Holistic High Advanced™

Reprograma y restablece la energía e información celular para que la piel se regenere por si misma borrando cualquier signo de estrés cutáneo y liberando los principales bloqueos emocionales que originan el estrés oxidativo con vitamina B3 esencias florales para proteger, así como prevenir el daño celular causado por el estrés oxidativo. PVP: 89€, de The Emotions Lab.

4. Más que un jabón: Jabón de Azúcar Dr. Bronner’s Lima- Lemongrass de Dr.Bronner’s

Limpia en profundidad piel y cabello sin necesitar de nada más porque no reseca gracias a la sacarosa y el zumo de su uva blanca que actúan como agentes hidratantes, mientras que su polvo de shikakai, ingrediente clave en la cosmética ayurvédica. donde se utiliza tradicionalmente por su capacidad para limpiar sin resecar. PVP: 14,99€; y de 710 ml, 22,99€.

5. Más que un contorno Twelve Beauty Rapid Eye Treatment

Alisa y reafirma instantáneamente la zona del contorno del ojo además de disminuir el aspecto de las bolsas, ojeras y signos de cansancio, devolviendo una mirada radiante. Es tan calmante, que se puede usar en caso de rosácea o irritación en las zonas que se necesite. PVP: 46€, de Twelve Beauty.