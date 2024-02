El secreto para unos labios perfectos es una crema para los pezones, según una experta

Tener unos labios cuidados y bonitos se ha convertido en una de las últimas tendencias. Con la llegada del 'makeup-no makeup', el 'clean look' y estéticas derivadas que lo que en realidad buscan es una belleza natural con el mínimo de maquillaje, la más pequeña imperfección destaca como un faro en plena noche. Y es que, además de la textura de la piel, otra de las cosas que más nos preocupan es la hidratación de nuestra boca.

Después de muchos años, hemos comprendido que los bálsamos y los aceites labiales se han convertido en nuestros compañeros inseparables, incluso hemos enterrado el hacha de guerra con los gloss, pero desgraciadamente, lo que pensamos que puede ser bueno para nosotras, en realidad no lo es tanto.

Muchos cacaos contienen sustancias que consiguen que momentáneamente notemos los labios mucho más hidratados, pero, con el paso de las horas, ocurre el efecto contrario. Ingredientes como el camphor, phenol o menthol, al igual que el perfume o la fragancia, los podemos encontrar en gran cantidad de bálsamos, pero según los expertos, se trata de activos irritantes para la piel, que acaban generando más sequedad.

A pesar de ser dañinos, algunas marcas los incluyen en sus productos por su efecto 'fresco' y 'calmante', lo que nos lleva a pensar que nos beneficia cuando en realidad es todo lo contrario. En nuestra búsqueda por el producto perfecto, hablamos con la enfermera dermoestetica Angie Sandoval y su respuesta nos ha dejado de piedra.

Según la experta, lo mejor que podemos poner en los labios es la lanolina, un ingrediente presente en las cremas para los pezones agrietados durante la lactancia. "La lanolina es una grasa de origen natural que viene de la lana de las ovejas y su uso principal es en las embarazadas cuando tienen los pezones agrietados y, como es tan hidratante, lo recomendamos para las personas que tienen los labios muy secos".

Lanolina de Purelan Purelan

Sin entrar en las sustancias irritantes que algunos cacaos o bálsamos pueden llevar, Angie nos asegura que su poder hidratante es tan grande que se queda por encima de este tipo de productos. No obstante, su recomendación es utilizar la lanolina por la noche, a modo de mascarilla nocturna: "como tiene un color blanquecino y en algunas ocasiones es amarillo, no queda muy bonito en los labios. También es muy pastoso y no es cómodo para aplicarlo durante todo el día".

Productos recomendados por una experta en labios

Aunque utilicemos la lanolina por la noche, todavía nos queda el cómo cuidar e hidratar los labios correctamente durante el día para tenerlos siempre perfectos. "Lo mejor es un bálsamo que contenga manteca de karité o ácido hialurónico, sustancias que hidraten". Por eso, le preguntamos a Angie Sandoval por sus favoritos.

101 Ointment Multibalm de Lanolips Lanolips

Una de sus recomendaciones es el 101 Ointment Multibalm de Lanolips (15,99 €) que, como su propio nombre indica, incluye lanolina en su formulación. Está indicado para tratar los labios especialmente secos, aunque desde la marca también aconsejan su uso para las sequedades de la piel, las cutículas y los codos.

Eight Hour Bálsamo hidratante para los labios SPF 20 de Elizabeth Arden Elizabeth Arden

Otra opción que nos da es el Eight Hour Bálsamo hidratante para los labios SPF 20 de Elizabeth Arden (28 €). Formulado con 8 vitaminas, nutrientes y minerales esenciales, este bálsamo hidratante diario nutre los labios e incluye además protección solar SPF 20 de amplio espectro contra los rayos UVA y UVB.

