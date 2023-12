Desde joyas hasta cosméticos: cinco productos que son el regalo de Navidad perfecto

Queda poco para Navidad y ya estamos empezando a pensar qué regalos son los mejores para nuestros seres queridos. Sin embargo, a veces nos cuesta decidirnos y encontrar la opción perfecta. Las tiendas de España se llenan de clientes indecisos buscando ideas que se amolden a los gustos de esa persona especial. Pero, ¿por qué elegir solo un producto? La opción perfecta para no fallar es apostar por un pack completo. Papa Noel lo va a tener más fácil que nunca con estas cinco ideas.

Cinco packs de regalos de Navidad que enamoran

No hay mejor sensación que ver la cara de ilusión y alegría cuando alguien quita el papel de regalo y descubre lo que hay en su interior. Ya sea para regalar a tu familia, a esa persona especial o a ti misma, estos packs de regalos y experiencias no dejarán indiferente a nadie.

1. Una joya de Aristocrazy: un recuerdo inolvidable

Las redes sociales se han incendiado con el calendario de adviento de Aristocrazy en forma de árbol de Navidad y que mide casi como un persona. La influencer Camila Cisneros ha publicado en su cuenta de Tiktok los productos que incluyen este espectacular pack navideño.

Algunos de esos productos se pueden comprar en su famosa sección de Amigos invisibles. Además, la marca ofrece regalar el pack de experiencia: "El equilibrio perfecto entre lo material y la experiencia. Regala un recuerdo inolvidable compartiendo nuestra experiencia TA-TU o haciéndote un piercing-joya con quien más quieras en cualquiera de nuestras tiendas autorizadas", explican desde la web.

2. Pack de belleza de Clinique para regalar en Navidad

Pack de regalo. Sephora.

No podía faltar un pack de belleza y este de Clinique es muy jugoso. Este estuche de regalo incluye el Moisture Surge SPF 25 (hidratación intensa y protección completa con SPF25 y Pro-Vitamina D); contorno de ojos All About Eyes (ilumina y reduce visiblemente las bolsas y ojeras) y la máscara de pestañas High Impact (aumenta el volumen y la longitud de cada una de tus pestañas sin apelmazarlas). Este set está disponible en Sephora por 39,99 €.

3. Para brillar no solo en Navidad: Rabanne H&M

¿Estamos en diciembre y ya pensamos en verano? En esta época de regalos hay que apostar por opciones que puedan ser utilizadas el resto del año, no solo en invierno. Además, hay productos que, si esperas demasiado, te quedan sin ellos. Es el caso de la colaboración entre Paco Rabanne y H&M que ha arrasado. Algunos productos están exclusivamente online y muchos ya se encuentran sin existencias.

Bikini y chanclas de la colección de Paco Rabanne para H&M. H&M.

Las chanclas de piscina con discos de lentejuelas (129,00 €) y el bikini (top 29,99 € y braguitas 29,99 €) forman el pack perfecto para disfrutar de ese spa tan necesario durante las vacaciones navideñas.

4. Pack de cuidado del cabello de Kérastase

Pack para cabellos rubios. Kerastase.

Tener un cabello rubio, cuidado y luminoso es el mejor regalo. La línea francesa de lujo tiene un pack para todo tipo de cabellos rubios que repara en profundidad, neutraliza los falsos reflejos y roporciona brillo y suavidad. El set está compuesto de Bain Lumière 250 ml (champú hidratante para cabellos rubios que buscan un brillo ligero y radiante); Bain Ultra-Violet 250 ml (champú que evita los tonos amarillentos del cabello, ilumina el cabello rubio y lo protege de la oxidación); Cicaflash 250 ml (acondicionador de textura lechosa que deja el cabello suave y se desenreda fácilmente) y Cicaplasme 150 ml (sérum de color lavanda que repara las puntas abiertas y alisa la fibra capilar, además protege del calor hasta los 230°C). El precio es de 134,70 €.

5. Set de productos de baño relajante

Set de baño de Accentra. Amazon.

Con las bajas temperaturas, a veces es complicado salir de un baño relajante. Este pack no lo va a poner más fácil. Ese momento, después de un largo día de trabajo, con una copa de vino, sin pensar en nada más, no tiene precio. O sí, concretamente 14,09 €, que es lo que cuesta el set de baño Botanic SPA de Accentra. Contiene gel de ducha, sal de baño, loción corporal y esponja de red. Está disponible en Amazon.

