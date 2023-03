Narciso Rodriguez y el Museo Thyssen-Bornemisza se unen para rendir homenaje a la mujer en su 20 aniversario

Entre los perfumes femeninos más icónicos, nos encontramos a Narciso Rodriguez For Her, una fragancia que ha enamorado a mujeres de todas las generaciones durante 20 años. Con unos acordes cítricos, florales y almizclados, es el básico perfecto para cualquier ocasión en la que queramos dejar huella.

Para celebrar estas dos décadas de éxito, la fragancia más icónica del diseñador Narciso Rodriguez, se alía con el Museo Thyssen-Bornemisza para celebrar la belleza femenina como una cualidad atemporal. Desde el 19 de abril y hasta el 14 de mayo, la firma de moda ofrece a todas las mujeres un viaje por la historia del arte occidental donde la imagen de la mujer y la evolución de la feminidad están en el centro.

En total, se expondrán 15 obras de la colección permanente del museo, comprendidas entre los siglos XIII y XX, que reflejan la evolución de la mujer como musa e inspiradora del arte hasta ser la creadora del mismo, encontrándonos pinturas de reconocidos artistas como Caravaggio o pintoras borradas de la historia como Berthe Morisot.

"La auténtica belleza es una cualidad atemporal que se vuelve más poderosa para las mujeres con el paso del tiempo, a medida que ganan confianza y seguridad en sí mismas", dice el diseñador Narciso Rodriguez, y es que, según la firma, "For Her podría haber sido la fragancia de todas las mujeres que protagonizan estos cuadros, porque For Her es el arquetipo olfativo de la belleza atemporal".

Que esta exposición sea en el Thyssen-Bornemisza no es casualidad. Rodriguez es un apasionado del arte y siempre ha admirado este museo, llegando a ser un visitante frecuente durante su estancia en Madrid entre los años 1997 y 2001: "Iba mucho a inspirarme". Esta exquisita colaboración entre ambos nos ofrece hoy una nueva y única perspectiva sobre la belleza y un nuevo relato multisensorial del vínculo que existe entre el arte, la mujer y el perfume.

Podremos disfrutar de ella desde el 19 de abril hasta el 14 de mayo, aunque las visitas guiadas gratuitas se pueden reservar a partir del lunes 10 de abril en la página web del museo.

