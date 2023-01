Si eres una amante de las tendencias, sabrás que los galardones anuales, ya se trate de los Globos de Oro, de los Oscar o de los Goya son la ocasión perfecta para cazar todo aquello que nos va a resolver la temporada. Tanto en moda como en belleza, todo sea dicho; y es que las alfombras rojas también las celebran en el mundo de la cosmética, como demuestran desde hace dos años en los Premios Primor. La conocida cadena beauty condecora aquellos productos que se han convertido en Top Ventas en el último año, el 2022, y que se convertirán en los imprescindibles de 2023.

Un listado de triunfadores que, en esta edición, también incluye nuevos descubrimientos y novedades en el sector para avanzar tendencias que a todas las beauty hunters nos interesan. Así, un equipo de expertos se ha encargado de dar el voto final a un total de 14 esenciales de belleza y cuatro nuevas categorías. "Nuestros premios suponen la garantía que certifica la calidad y el compromiso de nuestras marcas con la satisfacción y la excelencia", aseguran desde la cadena de perfumerías. Y nosotras queremos dar buena cuenta de ello, por lo que, bajo estas líneas, hemos dejado 13 de los favoritos (¡el 14 es un perfume masculino!) para que puedas añadirlos a tu lista y comprobar si te gustan tanto como a los usuarios que los han alzado a lo más alto.

Y los favoritos de Primor son...

… Fame Eau de Parfum, de Paco Rabanne, en categoría perfume. Afrutado y con un cremoso toque de incienso. ¡Y en versión recargable de 80 mililitros!

El bote de cristal tiene un diseño muy original. Primor

… el estuche Infinity Eyes Duo, de Mac, en categoría maquillaje de lujo. Contiene la popular máscara de pestañas Macstack y eyeliner para lograr una mirada infinita.

Una combinación que ha triunfado entre los usuarios. Primor

… el pintalabios mate SuperStay Matte Ink, en categoría maquillaje low cost. Su larga duración (y su disponibilidad en más de 15 tonos nos ha conquistado.

Desde hace años, es una de las propuestas mate más aclamadas por los 'beauty addicts'. Primor

… los juguetes eróticos de Ooh!, como marca revelación del año. El vibrador para clítoris Jaque Mate de la firma, con 10 modos de funcionamiento, es una de las propuestas de la firma.

Su versatilidad es uno de sus puntos fuertes. Primor

… el gel limpiador de CeraVe, como producto con mejor relación calidad precio. Un indispensable en cualquier neceser, pero mejor enriquecido con ceramidas y ácido hialurónico para limpiar y cuidar de la piel.

Gel Limpiador Espumoso deCerave. Primor

… el triple sérum Rénergie H.C.F., de Lancôme, como producto más innovador. Se trata del primer cosmético antiedad que combina ácido hialurónico, vitamina C2, niacinamida y ácido ferúlico en un solo producto.

Corrige y cuida la piel capa a capa. Primor

… el sérum antiedad Advanced Génifique Microbioma, de Lancome, como mejor producto específico. Gracias a su capacidad para revivir el microbioma de la piel se ha posicionado como un tratamiento antiedad muy efectivo.

La combinación de principios activos es la clave de su éxito. Primor

… el roll on matificante, de You Are The Princess, como producto más práctico. Su popularidad para eliminar el exceso de grasa del rostro, gracias a su piedra volcánica, bien le ha hecho ganar este reconocimiento.

Este producto cuesta menos de cuatro euros. Primor

… la loción reparadora de Mario Badescu, como mejor tratamiento para el rostro. Perfecto para tratar las imperfecciones durante la noche, esta loción secante ofrece una solución puntual y localizada.

Este tratamiento rápido y eficaz para las imperfecciones contiene ácido salicílico, azufre y óxido de zinc. Primor

… el Anticellulite Cryo-gel, de Collistar, como mejor tratamiento para el cuerpo. Su efecto frío y su combinación de activos ayudan a tratar los efectos de la celulitis.

Un extra para nuestra rutina hidratante tras la ducha. Primor

… el Hair Rituel, de Sisley, como mejor tratamiento para el cabello. Esta crema está enriquecida con aceites botánico y Comples 230 que se activa por el calor, para cuidarlos sin aclarado.

El cabello también necesita protección solar. Primor

… la máscara de pestañas Lash Sensational Sky High de Maybelline New York, como producto más viral de Tik Tok. Para conseguir un volumen y una longitud infinitas esta máscara se sirve de un cepillo flexible que llega a cada pestaña.

Máscara de pestañas Lash Sensational Sky High de Maybelline. Druni

… la Niacinamida 12% + Zinc PCA 1%, de Beauty Drops, como cosmético más buscado. ¿Y por qué tanta fama? Por su capacidad para reducir ojeras, minimizar los poros y controlar la grasa, entre otros, en un solo producto.

Es uno de los ingredientes más buscados en las rutinas de belleza. Primor

