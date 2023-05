La cosmética y el maquillaje también se falsifican: descubre los peligros de utilizar estos productos

Las falsificaciones de cosmética y maquillaje se han vuelto cada vez más comunes en los últimos años. Antes, llegar a ellas era muy complicado, pero con el libre acceso a internet podemos encontrarlas a golpe de clic. Muchos caemos en ellas sin saberlo, ya que pensamos que nos están vendiendo el producto original a un precio más bajo, sin embargo, otras personas prefieren comprar imitaciones para ahorrar dinero en los productos más populares.

De la clásica camiseta Acliclas que comprábamos en los puestos de la playa, hemos pasado a adquirir copias de perfumes en nuestro supermercado favorito que, si bien no dura lo mismo, el olor es bastante parecido. Sin embargo, el peligro viene cuando queremos comprar imitaciones de dudosa procedencia en páginas de internet que harían sonrojarse hasta al mismísimo Jack Sparrow.

El tipo de producto siempre es el mismo, falsificaciones de cosmética o maquillaje de marcas de lujo a un precio 'low cost'. Aunque podamos pensar que no importa y que estamos comprando un producto similar, los expertos opinan totalmente lo contrario.

"En España, tanto los cosméticos como el maquillaje están regulados por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que es una regulación bastante estricta y no se permiten que se incluyan ningún tipo de sustancias que son calificadas como tóxicos. Tiene una regulación muy estricta que otros países como, por ejemplo, China, no tiene", nos cuenta la dermatóloga Ana Molina.

La industria de los productos falsificados es muy grande y la gran mayoría podemos encontrarlos en web asiáticas como AliExpress, donde las imitaciones de productos de maquillaje e incluso de protección solar, campan a sus anchas.

Falsificación del gloss 'Addict Lip Glow Oil' de Dior AliExpress

"Con el maquillaje, lo que nos podemos encontrar es distintos tipos de riesgos. Hoy en día sabemos que una mujer puede ingerir a lo largo de su vida hasta 4 kg de barra de labios. Es algo que aplicamos en la boca y al final acabas comiéndote parte de ese maquillaje. Por lo tanto, es importante que sean seguros", añade la experta.

Los peligros de las falsificaciones

Molina nos cuenta que las falsificaciones de China contienen metales pesados y otras sustancias que pueden ser graves para la salud, "para la intestinal en el caso de las barras de labios o aceites y para la piel en el caso de productos cosméticos como cremas, colorete...".

Otro de los peligros es que en muchos de estos artículos no viene indicada la fecha de caducidad ni la de expiración una vez abierto, por lo que podríamos intoxicarnos sin saberlo. "Los síntomas de usar cremas caducadas son irritaciones, lo que llamamos dermatitis irritativa de contacto aguda. Esta nos pasaría a todos simplemente por las sustancias que irritantes que pueda tener. La dermatitis de contacto alérgica solo le pasaría a aquellas personas que fueran alérgicas a alguno de sus componentes", explica.

Aunque no tiene que ver tanto con la salud, otra de las consecuencias de usar un producto de maquillaje caducado es que no queden sobre nuestro rostro como lo tienen que hacer. "Podemos notar que se forman grumos, que está más seco de la cuenta... "

Imitación del corrector 'Shape Tape' de Tarte AliExpress

Sin embargo, el verdadero peligro está en los productos que nos aplicamos en los ojos. Las máscaras de pestañas, 'eyeliners', correctores y contornos pueden llegar a meterse dentro de ellos y si llevan algún tipo de tóxico, podríamos tener graves consecuencias.

"Donde más problemas nos vamos a encontrar es en cualquier producto que se encuentre cerca del ojo. Ahí tenemos más riesgos de conjuntivitis, de infecciones... Nosotros somos muy cautos con las fechas de expiración con las máscaras de pestañas, no compartir nada que se aplica cerca de los ojos o de la boca, etc. Esto es para que con el paso del tiempo no se contaminen y nos causen algún daño, pero estos productos pueden venir contaminados desde la fábrica", concluye la doctora.

Un negocio al alza

Según EUIPO (Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea) la industria cosmética perdió 839 millones de euros en 2019 (el último año prepandémico del que se tienen datos oficiales equiparables). Se prevé que los datos de los últimos tres años, atravesados por la crisis del Coronavirus, sean similares o superiores, ya que la tendencia desde que el fraude cosmético se mide por estadísticas siempre ha sido al alza. De hecho, en los últimos años dicho fraude se ha duplicado.

Para evitarlo, SICPA, una multinacional suiza experta en seguridad material y digital, lleva desde hace años implementando soluciones de seguridad antifraude que securizan los productos de cosmética y sus embalajes.

Para ello utiliza una estrategia que identifica los objetivos de la empresa para securizar sus productos y valora el nivel de amenaza. De esta manera podrá saber qué tecnología o solución de seguridad es más adecuada implementar. Esas soluciones van desde la autentificación visible a la invisible, de la seguridad material a la digital o la serialización del producto para su seguimiento individualizado.

