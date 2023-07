Las colonia más buscada en Zara está inspirada en un icónico perfume de lujo al alcance de solo unos pocos

Si por algo se caracteriza Zara, la marca todoterreno del Grupo Inditex, es por sus colecciones de ropa, complementos y zapatos renovadas de forma constante. Sin embargo, desde hace unos meses la multinacional de origen gallego también sorprende entre sus millones de clientes, no solo en España, sino también a nivel mundial, por sus colonias de mujer, con delicados aromas capaz de embriagar el ambiente en el que allí se rocíen y que recuerdan verdaderamente a los de las grandes marcas de lujo.

Ahora bien, la diferencia radica, claro está, en su precio que, como norma general, oscila entre los diez y veinte euros, esto es, mucho más económico que el de las icónicas firmas como Jo Malone, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Victoria's Secret o Gucci. Y es que, en algunos casos, pueden llegar a sumar más de 300 euros, lo que, sin lugar a dudas, está al alcance de solo unos pocos afortunados.

Los fragancia viral de Zara que clona a Zadig & Voltaire

De entre todos los que se nombran a continuación, hay uno que destaca del resto porque en los últimos meses se ha hecho viral en las redes sociales. Y es que, lo cierto es que su olor recuerda a uno que cuesta entre los 50 y los 70 euros, dependiendo del tamaño, y que según las consumidoras que ya lo han comprado huele exactamente igual al de Zadig & Voltaire.

Perfume 'This Is Her' de Zadig & Voltaire Getty Images/iStockphoto

Para dar más pistas, se trata del mítico perfume que todo el mundo utilizaba en los 2000, This Is Her. Pues bien, su clon está en las estanterías de las tiendas de Amancio Ortega. Así lo han hecho saber algunas influencers en TikTok. Se trata del perfume de Zara Fields at Nightfall. En concreto, este perfume cuenta con notas de praliné, jazmín y sándalo. Viene una cantidad de 100 ml y cuesta 15,95 euros.

Zara tiene la fragancia inspirada en el perfume más famoso



Red Tentation de Zara, con un coste de 17,95 euros, clona imita al sofisticado y exclusivo perfume Baccarat Rouge 540, de la Maison Francis Kurkdjian, que nació de la colaboración entre la Maison Francis Kurkdjian y la cristalería de Baccarat y cuesta alrededor de los 310 euros. Su nombre está inspirado en el proceso de creación del cristal de Baccarat, que se mezcla con polvo de oro de 24 quilates calentado de forma gradual hasta alcanzar una temperatura de 540 grados.

Perfume Baccarat Rouge 540 Getty Images/iStockphoto

Esto le confiere su característico color rojo dorado. Una fragancia de la familia olfativa ámbar floral para hombres y mujeres que vio la luz en el año 2015. Las notas de salida son azafrán y jazmín; las notas de corazón son ámbar gris y amberwood; y las notas de fondo son cedro y resina de abeto.

