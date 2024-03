Blanca Suárez recupera el moño que marcó tendencia en los 2000: este es el paso a paso

Blanca Suárez es una de las actrices más demandadas del país, tanto por su carrera de arte dramático como por su faceta de modelo. Tras triunfar en el Festival de Málaga el pasado fin de semana, donde llevó un estilismo de color blanco ceñido al cuerpo con un escultórico coral dorado, este miércoles ha vuelto a sorprender posando frente a los medios de comunicación para presentar su última campaña.

La madrileña protagoniza 'Freedom to be different' ('Libertad para ser diferente', la campaña de primavera-verano 2024 de la firma de gafas española Mr. Boho, que coincide con el décimo aniversario de esta y el lanzamiento de nuevos modelos de la colección. Tal y como explican desde la marca "ver a Blanca Suárez relajada y disfrutando de la tranquilidad, enfrentada a la imagen que todos podemos tener de su vida profesional frenética y exigente, nos parecía la forma perfecta de reflejar la libertad que tenemos cada uno para ser diferentes".

Para presentar esta campaña, Blanca ha llevado al 'photocall' un look negro protagonizado por un abrigo-capa, que es una de las tendencias de la temporada, de corte 'oversize', con cuello alto y bajo de flecos. El 'outfit' lo ha completado con unos 'stiletto' de tacón alto a tono y un 'beauty look' impresionante.

Blanca Suárez con moño Y2K Cortesía de Mr.Boho

El moño de Blanca Suárez que ya triunfó en los 2000

Blanca Suárez ha apostado por las tendencias Y2K para su 'beauty look'. En primer lugar, ha llevado un maquillaje en el que destaca un 'lip combo' que da volumen a sus labios. Y en segundo lugar se ha atrevido con un recogido dosmilero que los expertos defienden que veremos mucho en el 'street style' de primavera-verano.

Según explica Alberto Sanguino, Education Manager de Llongueras, a Mujer.es, el recogido de Blanca Suárez "es un moño tendencia Y2k que, como podéis ver, son todos aquellos moños que vienen de tendencia de los años 2000, 2005, 2006". Pero, ¿en qué consisten exactamente? "Son aquellos moños con efectos como muy pulidos, con rayas marcas en medio, a un lado... Con uno o varios 'moñetes', con coletas pero ella lo que lleva es un moño de altura media en donde se le asoman los flecos. Normalmente se hacen pequeños nudos que lo que hacen es que salgan los extremos como disparados. Es una tendencia que estamos viendo bastante", detalla.

La gran ventaja de este recogido es que es muy sencillo de hacer: "Solo tienes que decidir dónde quieres la raya, si al medio o a un lado, elegir un punto de fijación. Dependiendo de la cantidad del cabello puedes elegir gel, laca, o si tiene el pelo fino, sujetarlo con goma".

Para hacerlo, "simplemente tenemos que hacer una coleta de altura media a la altura de la coronilla hacer varios nudos, es decir, roscos que se anudan y se sujetan con una horquilla y lo que se dispara es lo que dejas", finaliza el experto.

