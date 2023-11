Black Friday en Sephora: el top cinco de productos rebajados para renovar tu neceser

Es hora de renovar nuestro neceser. Independientemente de si nos falta crema hidratante para el rostro o si nuestro rímel favorito para alargar las pestañas empieza a estar seco, las rebajas del Black Friday nos invitan a ello. Son muchas las tiendas relacionadas con la belleza y la cosmética que se suman a esta fiesta de descuentos y ofertas, las mismas que rebajan los precios de sus productos más demandados para que nosotras podamos hacernos el regalo de Navidad (adelantado) perfecto.

Sin embargo, saber qué comprar entre tanta rebaja no siempre es sencillo. Nosotras, para hacer la selección perfecta que todas necesitamos para renovar el neceser (pero a precios de Black Friday), nos hemos basado en la lista de productos virales de Sephora.

De los casi 200 productos que la componen, desde cremas y contornos de ojos hasta pintalabios o productos para combatir el encrespamiento del pelo, nosotras hemos seleccionado las cinco propuestas que todas deberíamos tener en el radar este 24 de noviembre. Sobre todo, ¡si bajan el precio!

¿Cuándo es el Black Friday de Sephora?

Aunque la fecha oficial del Black Friday 2023 es el 24 de noviembre, Sephora es una de las tiendas que ha decidido adelantarse un año más y ampliar el periodo de descuento. Así, ya cuentan con ofertas interesantes en cosmética, perfumería y maquillaje, con rebajas aplicadas a muchas de las marcas que comercializan, como Benefit, Charlote Tilbury, Lancôme o Erborian, entre otras tantas.

Los descuentos, además, son muy interesantes, ya que hay aplicado un 25% a marcas seleccionadas y hasta un 50% en su selección Wow. Pero, ¿los favoritos, qué descuento tienen? Te enumeramos las mejores propuestas virales que puedes comprar con descuento en el Black Friday de Sephora.

Los favoritos de Sephora para comprar en las rebajas

Estos parches calman e hidratan la zona del contorno del ojo. Sephora

Pixie es una de las marcas más populares en redes sociales, tanto por el cuidado con el que escogen su packaging como por los resultados de sus cosméticos. Y los parches descongestionantes y revitalizantes para ojos están entre los favoritos: empapados en hidrogel refrescan y rehidratan el contorno, disminuyendo las ojeras y la hinchazón e hidratando la zona para retrasar la aparición de arrugas.

Es uno de los productos contra el encrespamiento que más furor causan en redes sociales. Sephora

El Spray Prodigioso de Dream Coat es uno de los productos revelación de los últimos meses y, también, la propuesta capilar que ha enloquecido a TikTok e Instagram. Se trata de un producto apto para todo tipo de cabellos que, sin engrasar ni ensuciar la melena, acaba con el encrespamiento durante tres lavados.

Está compuesto por un 97% de ingredientes naturales. Sephora

No hay nada que guste más a las redes sociales que un buen booster hidratante que le devuelva al cutis la vitalidad perdida. Por eso, no es de extrañar que el Resveratrol-Lift, de Caudalie, está entre los virales favoritos: corrige las arrugas y alisa el óvalo facial gracias a su alta concentración en colágeno vegano.

Está disponible en 19 tonos diferentes. Sephora

El famoso corrector Born This Way, de Too Face, está rebajado a mitad de precio en el Black Friday de Sephora. Entre sus virtudes, que es un quitaojeras 4 en 1 de usos múltiples: contornea, resalta y enmascara las imperfecciones al tiempo que hidrata la piel. ¿Se puede pedir más? Sí, diversidad tonal; y este está a la venta en 19 colores.

Es ideal para las que buscan un rostro uniforme pero sin necesidad de usar maquillaje. Sephora

No es la primera vez y, seguro, tampoco la última que caemos rendidas ante una de las BB Cream más populares del mercado: la de Erborian. Con una composición mejorada en enero de 2023, aporta una cobertura modulable y su textura ligera permiten perfeccionar y unificar la piel, sin sensación de pesadez.

