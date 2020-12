¿Quién va a hacerse cargo de la subida del impuesto de matriculación?

El próximo 2021 va a estrenarse, en el mundo de la automoción, con una subida del precio de los automóviles que se estima hasta de 1.000 euros según el modelo. La entrada en vigor de la medición de emisiones WLTP va a registrar un aumento en las emisiones contaminantes de cada vehículo y, por tanto, el correspondiente incremento del impuesto de circulación.

Pese a las peticiones del sector para retrasar la implementación (después de un año difícil en las ventas) o, al menos, cambiar las franjas que sirven para determinan qué impuesto paga cada coche, el Gobierno ya ha decidido que la entrada en vigor es inamovible y no se plantean cambios en los tramos de emisiones.

En esta línea, la Federación Catalana de la Automoción (Fecavem) y el Gremio del Motor han anunciado que los concesionarios no serán quienes se han cargo de esta subida del impuesto de circulación prevista. Ambas entidades han recordado que no son estos establecimientos los que tienen que afrontar una subida de impuestos estatal y que no depende de ellos si el Gobierno desatiende las peticiones del sector.

Consecuencias nefastas

Desde Faconauto ya han expresado el malestar del sector al respecto de esta decisión del Gobierno y auguran un inicio de 2021 duro para las ventas de automóviles. "Pero, además, muchas marcas se replantearán si en un país que es hostil con el automóvil, merece la pena invertir”, explicó el presidente de la federación Gerardo Pérez en declaraciones a TV3.

Además, recalcó que este impuesto no lo va a pagar el sector sino el ciudadano, por lo que los aumentos de precio de los coches por la subida de los resultados de las emisiones repercutirán directamente en los conductores. Este nuevo escenario podrá ser condicionante suficiente para que las matriculaciones de nuevos vehículos no despeguen en 2021 como se había augurado en un primer momento.