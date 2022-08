Tres fáciles consejos a seguir para alargar la vida útil del aire acondicionado del coche

Ningún coche que se precie se vende ya sin aire acondicionado integrado, a no ser que tenga una edad considerable. El sistema de aire acondicionado de un vehículo es uno de los extras que más confort da durante la conducción, al permitir huir del asfixiante calor del verano. No obstante, y pese a su importancia, no todos los conductores lo cuidan como deben.

Muchos propietarios se olvidan de hacer una revisión al sistema de climatización o, durante el verano, abusan del aire y lo ponen a trabajar bajo un esfuerzo máximo. Todos estos gestos provocan el mismo fatal desenlace: que el día menos pensado, el aire acondicionado deje de funcionar y suframos las consecuencias, tanto de calor como económicas.

Para evitar sorpresas desagradables, la Red Operativa Desguaces Españoles recomienda seguir tres sencillos consejos que mantendrán la salud de nuestro aire acondicionado intacta durante el verano.