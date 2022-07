¿Se puede dormir dentro del coche? ¿Cuándo me pueden multar?

Existen ciertas dudas sobre lo que se puede y lo que se no puede hacer ya no solo conduciendo, si no dentro del coche. Y es que hay veces que necesitamos parar y descansar o un rato o simplemente no hemos sido previsores y nos hemos quedado sin alojamiento y queremos dormir dentro del coche, pero nos da un cierto respeto poder recibir una multa por ello.

En España es legal dormir dentro del coche, ya que no hay ninguna norma o ley que especifique lo contrario. Así pues, podemos parar, aparcar y descansar con total tranquilidad y en el caso de recibir una multa la podríamos llegar a recurrir.

Eso sí, para poder dormir en el coche sin incurrir en infracciones hay que seguir unos requisitos que marcan desde la DGT y que afectan, sobre todo, a cómo está aparcado el coche y a la distinción entre aparcar y acampar.

¿Aparcar o acampar?

Lo primero es dejar el coche correctamente estacionado. No incurrir en ninguna zona de carga o descarga, en badenes o áreas prohibidas. De lo contrario acabaremos recibiendo una sanción, pero no por dormir, sino por haber aparcado mal y ahí no habrá recurso que valga. Aquí puedes consultar cómo diferenciar las señales para estacionar correctamente.

Por otro lado, hay que tener cuidado de que la actividad que se desarrolle dentro del coche no tenga ningún tipo de impacto en el exterior. Esto significa que no se pueden sacar elementos fuera del vehículo como toldos, muebles y un largo etcétera que modifiquen el perímetro del vehículo. De hacerlo, estaríamos pasando de aparcar el coche a acampar y esta acción sí que está prohibida y sancionada fuera de las zonas específicas para ello. De hecho, en este artículo puedes consultar las diferencias para cuando vayas en autocaravana.