Las reparaciones de los vehículos se mueven en una amplia horquilla de precios. Hay averías o desperfectos cuya solución apenas cuesta 40 euros y otras que se disparan hasta los miles, dependiendo de la gravedad del fallo, la dificultad de la reparación y el precio de los repuestos.

Aunque parezca mentira, las puertas del coche son un elemento sensible que puede necesitar reparaciones tras un golpe o un accidente o por un mal funcionamiento (no cierran o no abren bien). Esta diversidad de fallos lleva asociado, obviamente, un amplio abanico de precios.

Las reparaciones más básicas de una puerta pueden costar alrededor de los 100 euros, como informa el comparador de seguros Rastreator. Sin embargo, esta cantidad puede llegar a multiplicarse por 10 y 20.

En arreglos importantes, como golpes graves o arañazos en la pintura, el coste de la reparación puede ser de 1.000 euros. Cabe recordar que los arreglos de esta índole, que involucran la chapa y la pintura del coche, tienden a estar entre los más caros: pintar un vehículo entero puede suponer más de 2.000 euros para el bolsillo.

Otra reparación muy costosa en el caso de las puertas es la sustitución de este elemento. Bien sea porque un golpe ha destrozado la puerta, porque falla uno de los engranajes o bisagras que la accionan o por cualquier otro motivo, el cambio de la puerta entera llega a colocarse en los 2.000 euros de gasto. Obviamente, los modelos más convencionales serán más baratos de arreglar, mientras que las puertas mecánicamente más complicadas (habitualmente, aquellas de deportivos de alta gama) pueden costar sustancialmente más.