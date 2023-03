Los patinetes eléctricos requieren, como cualquier vehículo, un mínimo cuidado y mantenimiento para que puedan funcionar en su rango óptimo. Como sucede en la mayoría de vehículos eléctricos, la batería es un componente al que hay que prestar especial atención.

Existen diversos tipos de patinetes, adaptados a las distintas necesidades de cada usuario. Una de las características que varía es la autonomía del VMP, es decir, la duración de la batería durante el uso. Los rangos se mueven desde los apenas 30 kilómetros por cada carga hasta los 100 kilómetros por carga de los modelos más caros.

Obviamente, estos rangos se ven condicionados por la inclinación del terreno o el tipo de asfalto, las condiciones climáticas como el calor o el frío extremos, el peso con el que carguemos el patín... Una larga relación de factores que puede afectar a la autonomía de la batería.

En lo que se refiere a la vida útil de la batería, es decir, cuanto tiempo la podremos utilizar hasta que se estropee o tengamos que sustituirla, los fabricantes cifran la duración de la batería del patinete eléctrico en unos 4 años, siempre que se cuide y se mantenga como es necesario. Para que no tengas que cambiar la batería de tu patinete antes de tiempo, te dejamos aquí unos consejos para que sepas cómo cuidar de ella.

Cómo cuidar la batería de un patinete eléctrico

Hay tres consejos principales para mantener la batería del patinete en buen estado, según la aseguradora Zurich y la mayoría de fabricantes. El primero de todos es mantener la batería cargada y enchufarla siempre después de cada uso para evitar que acumule sulfato.

Eso sí, antes de poner la batería a cargar es importante dejar que se enfríe, durante al menos una hora. Cargarla mientras esté caliente puede provocar que su vida útil disminuya. Y, obvio, hay que utilizar siempre el cargador original. Utilizar otros modelos puede dañar la pila.

Por otro lado, cuando el patinete no se use hay que mantenerlo alejado de fuentes de calor, en un ambiente seco, y no al aire libre, donde la lluvia podría acabar afectando seriamente la batería. Finalmente, no hay que dejar la batería enchufada durante largas horas a la red eléctrica (tardan de media unas 4 o 5 horas en cargar), al igual que tampoco hay que dejarla descargada durante largos periodos.