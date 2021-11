Cuánto cuesta arreglar un pinchazo de una rueda de un patinete eléctrico

Los patinetes eléctricos son uno de los modelos de vehículos más asequibles para rodar por la ciudad. Sin emisiones, con bajo coste de adquisición y poco mantenimiento necesario, se convierten en el medio de transporte personal ideal para trayectos cotidianos y rápidos.

Sin embargo, el hecho de que apenas necesiten mantenimiento no significa que este sea nulo o inexistente. Tanto su batería como otra serie de componentes necesitan cuidados y un mínimo de atención. Lo primero, para alargar la vida útil del patinete y no tener que comprarnos otro antes de tiempo. Y lo segundo, para circular con seguridad y no quedarnos tirados a mitad de camino.

Un elemento que, tanto en los patinetes como en cualquier otro tipo de vehículo necesita cuidados y de vez en cuando sustitución, son las ruedas. Los neumáticos son susceptibles de sufrir un pinchazo o un reventón o deteriorarse con el uso y el paso del tiempo. Además, el frío de estas semanas también puede hacer mella en el material y alterar su estado.

Algunas web de reparaciones de patinetes eléctricos estiman el precio de la sustitución de una nueva rueda. En el caso de, por ejemplo, los modelos de Xiaomi (por tener una referencia), la sustitución se haría por mínimo 20 euros la mano de obra, a los que habría que sumar el precio de la rueda nueva. Las ruedas para patinetes eléctricos varían según el vehículo para el que sirvan y sus características, aunque hay precios desde 18 euros la unidad hasta packs de 30 o 40 euros por ambas ruedas.

Existen ruedas de tres tipos distintos (con cámara de aire, tubeless y macizas) y se pueden adquirir en establecimientos especializados en patinetes eléctricos o en páginas web de confianza.