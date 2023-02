El renting es una opción para disponer de un vehículo cada vez más el alza. El total de contratos de renting de turismos que se cerraron en enero de 2023 fue de un 58% más que en el mismo mes del año anterior, lo que demuestra una tendencia positiva de este sector, que abarca desde coches hasta vehículos agrícolas, pasando cada vez más por incluso las motocicletas.

¿Qué es el renting? Pues no deja de ser un contrato de alquiler del vehículo a largo plazo. Esto quiere decir que el arrendatario nunca llega a ser propietario del coche que conduce, pero este tipo de modalidades tienen otras ventajas asociadas para los usuarios. Así, durante toda la duración del contrato de renting se paga una cuota mensual en la que se incluyen desde los gastos de adquisición y uso del vehículo hasta los de mantenimiento, revisiones, impuestos, cambio de neumáticos...

Para que la opción del renting suponga ahorro respecto a la compra de un vehículo habrá que analizar cada caso personal, pero sí que es cierto que, por otro lado, permite una mayor planificación financiera al poder saber de manera concreta, mes a mes, cuánto dinero vamos a gastar en el vehículo (quitando, claro está, el gasto en combustible).

Renting para particulares

Los contratos de renting son para todo el mundo, desde particulares hasta empresas, aunque es verdad que estas últimas son las que más partido pueden sacarle, ya que además disponen de ventajas fiscales como la deducción del IVA.

En el caso de los particulares, un vehículo de renting puede ser rentable si no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en un país o localidad determinados y no queremos comprarnos un coche nuevo ante la inestabilidad de nuestra situación, si no queremos hacer frente al pago de una entrada o a una financiación con intereses o si queremos mantener la libertad de cambiar de coche cada cerca de unos cinco años (algo que es muy cómodo si, por ejemplo, pensamos en ampliar la familiar o cambia nuestra situación personal y laboral).

El renting también es conveniente cuando se quiere acceder, por ejemplo, a vehículos eléctricos, más caros de adquirir, y probarlos por primera vez para ver si cumplen con nuestras exigencias.

Cómo firmar un contrato de renting siendo particular

A la hora de firmar un contrato de renting siendo particular, lo primero que hay que hacer es escoger la entidad con la que firmaremos el contrato. Puede ser nuestro banco, cualquier otra financiera o incluso se puede contactar con los propios fabricantes de automóviles. Una vez que hemos elegido el modelo que nos interese y hemos calculado que podremos hacer frente al pago de la cuota propuesta, habrá que firmar el contrato.

Para poder acceder a un contrato de renting siendo particular, hay que cumplir unos requisitos: demostrar unos ingresos mensuales que le demuestren al arrendador que se puede hacer frente al pago de la cuota, no estar en las listas de deudores o acreedores y aportar un contrato de trabajo con una cierta antigüedad, algo que puede variar entre entidad y entidad.