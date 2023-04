Estos son los coches con más probabilidades de ser parados por la Guardia Civil esta Semana Santa

Aunque todo conductor tiene probabilidad de ser parado por la Guardia Civil para que le hagan algún tipo de control o chequeo, puesto que, generalmente, se realizan de forma aleatoria, hay ciertos coches que suelen llamar más la atención de las autoridades por unas causas u otras. Más allá de las campañas de vigilancia que se despliegan en torno a vehículos concretos, como pueden ser los autobuses o los camiones, los hay que son más propensos a enfrentarse a un control de la Guardia Civil.

Esto sucede, todavía con más frecuencia, cuando se da un gran desplazamiento de coches y otros vehículos en situaciones como la Semana Santa o las vacaciones de verano y la policía tiene que hacer un sesgo mayor de los coches a los que para, guiándose por algunos atributos que, por estadística o prejuicio, suelen ser más imprudentes en la vía.

Coches antiguos o en mal estado

Es muy habitual que las autoridades paren a aquellos vehículos que tienen más años de antigüedad. Aunque estén bien cuidados, suelen ser más susceptibles a sufrir averías y, por lo general, son menos seguros. En línea con las iniciativas de control de la ITV, los agentes suelen comprobar si estos coches han superado la revisión con éxito o no son aptos para circular por la carretera y lo están haciendo de forma ilegal.

Deportivos, de gran cilindrada y modelos nuevos

Los vehículos deportivos tienen probabilidades de ser parados. Pixabay/Toby_Parsons

En contraposición a los anteriores, los coches que acaban de salir al mercado tienen probabilidades de ser parados, puesto que los agentes muchas veces no están familiarizados con ellos. No en vano, esto es algo todavía más usual en aquellos vehículos deportivos o de gran cilindrada que se espera que vayan a superar el límite de velocidad. También son vigilados los que han sufrido modificaciones en motor o tubo de escape.

Coches con los cristales tintados

No inspiran mucha confianza aquellos coches que tienen algunos de sus cristales tintados. Aunque esta es una práctica legal y permite a los ocupantes del coche, no solo tener mayor privacidad, sino también, protegerse del sol, dificulta que se vea lo que hay en el interior del vehículo desde fuera, por lo que la Guardia Civil termina parándolos. Hay que tener en cuenta que solo está permitido cierta opacidad en el tintado, y solo en ciertas lunas: nunca, lógicamente, en las delanteras.

Vehículos oscuros o de colores llamativos

Aunque parezca que no tiene relación, el color que elijamos para nuestro coche será esencial, tanto para que resista a las bajas y altas temperaturas, como para ser más o menos parado por las autoridades. Las estadísticas dicen que los coches oscuros o de colores llamativos, como el amarillo y el rojo, suelen ser más susceptibles a un control.

Furgonetas

Teniendo en cuenta que las cifras de siniestralidad y mortalidad no han dejado de crecer en los últimos años en lo que respecta a las furgonetas, no es de extrañar que sea uno de los vehículos que más paran y vigilan los agentes de Tráfico. Así, tratan de atajar el problema, controlando que llevan la ITV en regla, que usan el cinturón de seguridad, que el conductor no conduce bajo los efectos del alcohol o las drogas o que llevan la carga correcta y sin exceder el peso máximo autorizado.

Otros coches con probabilidades de ser parados