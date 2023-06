Ami for all: la solución de movilidad más global de Citroën

En el recientemente celebrado Salón comercial Autonomic de París, Citroën ha presentado el prototipo de una variante muy particular de su cuadriciclo cien por cien eléctrico. Se trata del Ami for all, una versión que se ha desarrollado en colaboración con PIMAS, compañía experta en la transformación de vehículos para personas con movilidad reducida.

Con el Ami for All, Citroën tiene como objetivo devolver el máximo de independencia a quienes la han perdido, y además con una fórmula asequible que ni siquiera requiere carné de conducir.

El prototipo está diseñado para ser utilizado por personas discapacitadas, en particular las que van en silla de ruedas, y por ello sus características más importantes son el mayor ángulo de apertura de las puertas, equipamiento para el transporte de la silla (mediante tablas y correas), control mecánico y manual para acelerar y frenar, un mando en el volante para facilitar las maniobras y una solución inteligente para transportar la propia silla.

Con el espacio que tiene el Ami en el lado del copiloto, la silla cabe en el interior y se sujeta mediante tablas y correas. CONTINENTAL PRODUCTIONS

Este modelo consigue evitar la complejidad del transporte adaptado o del transporte público, para que sus usuarios sean participantes activos de su propia movilidad y disfruten de una autonomía directa.

La adaptación es fácil de instalar, y se une a ventajas como el propio tamaño del Ami, que lo hace ágil y fácil de aparcar, los 75 km que ofrece de autonomía y la recarga en menos de cuatro horas en un enchufe doméstico.

Hay dos formas de transportar la silla de ruedas: en el habitáculo aprovechando el gran volumen en la zona del acompañante, o si viajan dos personas en un espacio dedicado en la parte trasera, sobre un soporte portaquequipajes de aluminio.

Una vez a bordo, el conductor dispone de un pomo en el volante para facilitar el agarre y beneficiarse de la excelente maniobrabilidad de Ami for All. En lugar de los pedales, se ha añadido una palanca mecánica para el control manual del pedal del acelerador y del freno.