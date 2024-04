20 preguntas sobre los neumáticos All Season: Michelin arroja luz sobre ellos

Los neumáticos All Season o Todo Tiempo, como la gama Michelin CrossClimate, son los neumáticos más seguros para rodar todo el año y sin limitaciones de movilidad, porque sus compuestos de goma y el diseño de su banda de rodadura les permiten adaptarse a cualquier condición climatológica. Sin embargo, y a pesar de que la tendencia del mercado refleja un aumento de las ventas de neumáticos All Season (un 10% de evolución en 2023, con un peso en el mercado total del 7%), en realidad este tipo de neumáticos todavía son unos grandes desconocidos para la gran mayoría de los usuarios en nuestro país.

Javier Calonge Marcos, técnico de producto de turismo y moto de Michelin, explica qué hace diferente a este tipo de neumáticos y sus ventajas, así como por qué son la mejor opción en España respondiendo a las principales dudas que los usuarios pueden encontrarse a la hora de elegir un neumático All Season. Aquí van 20 preguntas interesantes sobre los neumáticos All Season

1. ¿Por qué utilizar All Season en España?

''Las temperaturas en invierno en España son frías y muy variables. Cuando descienden de los 7 ºC, los compuestos de los neumáticos estándar de verano disminuyen sus prestaciones respecto a los neumáticos All Season, que están fabricados con unos compuestos diferentes para un rango de temperaturas más amplio. En España, por nuestra orografía, tenemos un clima muy variado con un diferencial de temperaturas muy grande, en el que en un mismo día podemos pasar de temperaturas por debajo de 0ºC a temperaturas altas. A esto hay que añadir que los neumáticos All Season cuentan con certificación invernal, lo que permite circular sobre nieve sin necesidad de utilizar cadenas''.

2. ¿Cubren los All Season todas las necesidades?

''Nuestra gama CrossClimate está diseñada para ofrecer una conducción segura en cualquier lugar y durante todo el año, independientemente de la climatología. Ofrecemos neumáticos All Season para turismo y SUV 4x4; para autocaravanas, para los usuarios de furgonetas e, incluso también, para los vehículos híbridos y eléctricos''.

3. ¿Llevan los All Season la certificación de invierno?

''No todos los neumáticos All Season del mercado cuentan con la certificación 3PMFS, un pictograma visible en el flanco del neumático compuesto por una montaña de 3 picos que encierra un copo de nieve; sin embargo, todos los neumáticos Michelin CrossClimate tienen esta certificación invernal''.

4. ¿Se puede conducir en verano con gomas All Season?

''Los neumáticos All Season de Michelin son adecuados para todas las estaciones del año, invierno y verano. A temperaturas bajas, inferiores a 7 °C, tienen mejores prestaciones que los neumáticos estándar, y en verano ofrecen un comportamiento similar a estos últimos, tanto en seco como en lluvia.

5. ¿Valen mis llantas estándar para poner All Season?

''No es necesario sustituir las llantas ni realizar ninguna modificación para equipar neumáticos All Season. Como en cualquier sustitución de neumáticos, únicamente hay que respetar las dimensiones homologadas en la ficha técnica o, en el caso de utilizar otra dimensión, respetar el reglamento de equivalencias admitidas en la ITV''.

6. ¿Puedo combinar All Season en un solo eje?

''Legalmente se puede combinar un eje con neumáticos All Season o de Invierno y el otro de verano, pero para garantizar las máximas prestaciones del vehículo, Michelin recomienda montar cuatro neumáticos del mismo tipo''.

7. ¿En qué eje sería recomendable montarlos?

''En el caso de montar sólo dos neumáticos All Season la recomendación sería montarlos en el eje motor para garantizar la motricidad en superficies deslizantes. En el caso de los vehículos con cuatro ruedas motrices o de tracción integral lo recomendable es seguir las recomendaciones del fabricante del vehículo. Si no hubiera, es recomendable montar cuatro neumáticos del mismo tipo''.

8. ¿Cuál es la presión correcta para los All Season?

''La presión a utilizar cuando se montan neumáticos All Season es la recomendada por el fabricante del vehículo para los neumáticos de origen, que en España normalmente suelen ser neumáticos de verano. Por lo tanto, son las mismas presiones, no hay que modificarlas por el hecho de tratarse de neumáticos All Season''.

9. ¿Cuánto duran los neumáticos All Season?

''Como en un neumático de verano, la duración de un neumático All Season depende del uso que le demos: utilización de las presiones correctas, tipo de carretera por el que se circula, estilo de conducción, correcto reglaje de la geometría del vehículo, estado de la amortiguación del mismo, etc''.

10. ¿Consumirá mi coche más con gomas All Season?

''CrossClimate permite disfrutar de un consumo reducido de energía, comparable a los consumos de los neumáticos de verano''.

11. ¿Hay diferencias en el ruido de la rodadura?

''Dependerá de la gama y de la dimensión del neumático, pero en el caso de neumáticos Michelin, son muy similares''.

12. ¿Se desgastarán antes si los utilizo en verano?

''El desgaste de unos neumáticos All Season dependerá principalmente del uso que hagamos del vehículo, de la presión utilizada y del estilo de conducción, pueden utilizarse indistintamente en verano y en invierno y en cualquier situación climatológica''.

13. ¿Son más caros los All Season que los estándar?

''El precio de los neumáticos All Season comparado con neumáticos estándar o de verano es similar, aunque en función de la dimensión puede haber pequeñas diferencias''.

14. ¿Pegatina con el código de velocidad?

''En el caso de los neumáticos con certificación invernal, ya sean neumáticos All Season o de invierno, está permitido montar un índice de velocidad inferior al indicado en la ficha técnica del vehículo. En este caso es obligatorio colocar una etiqueta que indique el código de velocidad de los neumáticos montados y debe estar situada en un lugar destacado en el campo visual del conductor''.

15. ¿Cuál es su límite legal de profundidad de dibujo?

''El límite legal es el mismo para los neumáticos All Season que para el resto de neumáticos: 1,6 mm''.

16. ¿Puedo utilizar cadenas con los All Season ?

Los CrossClimate son un sustituto legal de las cadenas en caso de nieve. MICHELIN

''No es necesario en el caso de neumáticos con certificación invernal, ya que garantizan la tracción sobre nieve y son una alternativa legal a las cadenas cuando estas son obligatorias. Las ventajas respecto a las cadenas son muchas: se evitan los riesgos de accidente al parar en el arcén a poner las cadenas, que son difíciles de montar; ofrecen mejores prestaciones y permiten la circulación en vías con presencia de túneles consecutivos en los que está prohibido el uso de cadenas''.

17. ¿Necesito gomas All Season si mi coche es 4x4?

''Equipar neumáticos All Season en vehículos con tracción 4x4 mejorará sustancialmente las prestaciones sobre nieve. En el resto de situaciones, las ventajas de utilizar neumáticos All Season en un vehículo con tracción a las cuatro ruedas son las mismas que en vehículos con un solo eje motriz: garantizan la movilidad en cualquier condición meteorológica en cualquier época del año''.

18. ¿La rueda de repuesto tiene llevarlos también?

''En los vehículos que la equipan, la rueda de repuesto es una rueda de emergencia y, por ley, puede ser diferente''.

19. ¿Necesitan algún mantenimiento especial?

''El mantenimiento de este tipo de neumáticos es el mismo que en el caso de los neumáticos estándar o de verano''.

20. Si donde vivo nunca nieva, ¿son aconsejables?

''El invierno conlleva frío, escarcha, lluvia y bajas temperaturas, no es sólo nieve. Y las prestaciones de un neumático de verano no responden de la misma manera que las de los neumáticos All Season con las bajas temperaturas. Por lo tanto, si se conduce por zonas en las que las temperaturas invernales son bajas (medias inferiores a 7 °C), es recomendable utilizar neumáticos All Season, independientemente de que nieve o no''.