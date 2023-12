10 elementos imprescindibles para nuestro coche de cara al frío invierno

Tener el coche listo para el invierno es muy importante para no quedarse tirado o sufrir cualquier otro tipo de imprevistos. Por un lado es necesario tener el coche preparado para hacer frente a las condiciones climatológicas adversas que se pueden presentar como son la lluvia, el viento o la nieve y, por otro, también lo es llevar dentro del vehículo todo aquello que nos pueda ser de utilidad durante los trayectos en carreteras. Así, estos son algunos de elementos que conviene llevar con nosotros en el coche durante la época más fría del año.

1. Teléfono móvil con batería llena y cargador

Resulta primordial estar siempre bien comunicados por si surge cualquier tipo de incidencia. Nadie quiere quedarse atrapado por la nieve pero, si esto ocurre, hay que estar siempre comunicados para poder dar la ubicación o avisar a emergencias en caso necesario.

2. Cadenas de nieve

En el mercado hay de muchos tipos: textiles, metálicas, mixtas… Hay que elegir la más adecuada según la necesidad individual de cada persona y según el tipo de vehículo. Llevar este tipo de producto permite seguir circulando ante cualquier nevada.

3. Señal V-16

Este sistema permite ser visible y no salir del vehículo en caso de avería o accidente de tráfico. Sustituye a los triángulos de emergencia y será de obligado uso en enero de 2026. Este dispositivo homologado ya se comercializa y ofrece conectividad para avisar al resto de vehículos y a Tráfico de la situación del vehículo. No nos termina de convencer el hecho de que si nos encontramos en una curva sin visibilidad o en un cambio de rasante, los coches que vengan no pueden vernos hasta que ya están encima, cosa que el triángulo sí permite.

4. Chaleco reflectante

Importante si hay que salir del vehículo en carretera (su uso es obligatorio). El objetivo no es otro que evitar atropellos. Es recomendable llevar como mínimo uno en el coche, sobre todo en invierno, cuando hay menos horas de luz solar.

5. Pinzas o cargador de batería

La batería es uno de los elementos que más sufren con el frío. En este sentido, tener unas pinzas o un arrancador, pueden marcar la diferencia entre una operación que se solucione de manera rápida o no.

6. Una caja con herramientas básicas

Siempre es útil contar con herramientas en el coche, cosas como llaves, destornilladores, alicates, cinta aislante… por si se sufre cualquier tipo de avería.

7. Un rascador de hielo o rasqueta

Este elemento se vuelve primordial si el coche está estacionado en la calle; sin él no podremos eliminar el hielo del parabrisas de manera rápida, porque el resto de 'trucos caseros' como echar agua caliente o rascar con un CD, pueden dañar o romper la luna.

8. Botiquín de primeros auxilios

Hace un par de décadas, muchos eran los coches que traían de serie un botiquín; como el Audi A6, por ejemplo, que lo llevaban en un compartimento del reposabrazos central trasero. Replicarlo en nuestro coche, si este no lo trae, es una buena idea; con productos indispensables como alcohol, gasas, agua oxigenada, tijeras, pomadas, y vendas…

9. Líquidos específicos para el frío

Nunca está de más contar con algunos de los líquidos más importantes para el invierno en el maletero: anticongelante o líquido refrigerante, aceite y limpiaparabrisas que soporten las bajas temperaturas.

10. Una manta y comida no perecedera en el maletero

Aunque no es una obligación, es una buena manera de tener la seguridad de que, en caso de quedar atrapado en la carretera por las inclemencias del tiempo, tengamos forma de pasar la noche sin sufrir el frío, el hambre o la sed.