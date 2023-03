Trucos para evitar el vaho en el casco de la moto: de las mascarillas anticondensación al pinlock

En el mercado existen todo tipo de cascos para ir en moto, aptos para todos los gustos y estilos. Este accesorio obligatorio ha evolucionado mucho en los últimos años y, a día de hoy, hay modelos con avanzados sistemas de ventilación para evitar problemáticas como la del vaho, que pueden dificultar notablemente la conducción, interfiriendo en la visibilidad que tiene el conductor de la vía por la que circula.

No obstante, no todo el mundo puede presumir de tener uno de estos cascos e, incluso, en los más modernos, puede llegar a producirse este incómodo y peligroso vaho. Por esta razón, conviene tener en cuenta una serie de claves, para que en los días de frío o lluvia, el vaho que se produce por la respiración del propio motorista no sea un problema.

Mascarillas específicas

Antes de que todo el mundo empezase a usar mascarilla a causa del coronavirus, muchos conductores de moto las utilizaban para evitar que se produjera vaho en el casco. Si bien es cierto, es habitual ver como a alguien que lleva mascarilla se le empañan las gafas, en este caso, se trata de mascarillas específicas con un sistema anticondensación, que expulsa el aire hacia la parte interior y no hacia la visera del propio casco.

Aerosoles y gamuzas antivaho

Estas toallitas evitan el vaho en los cristales. Amazon

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios proponen una serie de productos para evitar el vaho y la mayoría, pasan por fórmulas en spray o toallitas que, al pasarlas por una superficie determinada, contribuyen a que no se produzca el tedioso vaho. Su función es tratar de que las gotas de agua producidas por la condensación no se queden en la cara interna de la visera, pero hay que aplicarlos habitualmente.

Cascos con pantalla térmica

Siguiendo el mismo proceso que las lunetas térmicas de los coches, hay cascos que cuentan con una pantalla térmica para evitar el vaho, que integran una resistencia que produce calor y hace que las gotas de agua desaparezcan. Eso sí, se trata de una alternativa más cara, con una batería limitada y no siempre resultan cómodos para quienes lo llevan.

Láminas adhesivas

Como si se tratase de un protector de pantalla para el teléfono móvil, las láminas adhesivas para la pantalla del casco tienen un sistema de instalación similar. La gran desventaja, en este sentido, es que es un utensilio que no se puede quitar de la visera para limpiarla y una vez que la retiremos no podrá ser reutilizada, aunque es una opción barata.

Pinlock

Aunque pueda parecer que se trata de una lámina adhesiva, el pinlock es un elemento de una calidad superior que se instala en el interior de la visera y evita que se empañe gracias a la cámara de aire que se crea entre esta y el interior del casco. A diferencia de las láminas adhesivas, el pinlock se puede retirar con cuidado para poder limpiarlo.

Otros trucos no tan efectivos

Casco de una moto en color rosa. Unsplash

Como en todo, hay quienes aseguran que para evitar el vaho en el casco de la moto existen remedios y trucos caseros muy efectivos, pero la realidad es que no lo son tanto. Aplicar pasta de dientes o jabón de lavavajillas en la visera e, incluso, frotar una patata cortada por la misma son algunas de estas claves que muchos han probado sin éxito.