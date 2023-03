Hay ciertos modelos de coche que solo están hechos para unos pocos. Los precios de ciertas marcas de lujo se disparan hasta los cientos de miles de euros y, por lo tanto, solo unos pocos pueden disfrutar de conducirlos y tenerlos en propiedad. Bueno, algunos ni siquiera eso, ya que tampoco los conducen. ¿Es absurdo comprar un coche como un Lamborghini si no se puede conducir? La verdad es que los vehículos de este tipo son tan espectaculares que podrían considerarse incluso objeto de colección.

Sin embargo, la razón por la que la rapera y cantante Cardi B (Belcalis Marlenis Almánzar) no conduce ninguno de sus coches de lujo, y eso que tiene varios que forman parte de una muy envidiable colección, es mucho más sencilla de lo que pueda parecer: Cardi B no tiene carnet de conducir y, por lo tanto, no puede circular en ninguna de las increíbles piezas que están aparcadas en su garaje.

Así lo confesó en el programa Carpool Karaoke del conocido presentador James Corden, un show en el que los famosos se suben como copilotos a su lado y él les entrevista mientras circulan y cantan. Cuando Corden enumeró los coches de lujo que forman parte del garaje de Cardi B, la cantante reconoció que no sabe conducir y ante la pregunta de, entonces, para qué comprárselos, la respuesta la tenía muy clara: "para hacerme fotos con ellos", confesó en un vídeo que sigue circulando por las redes sociales.

De hecho, durante el propio programa, Corden intentó parar con ella para que hiciera algunas prácticas al volante, algo que acabó con banderas de señalización por el suelo y una Cardi B al volante gritando tras tratar de aparcar en batería, como se ve en el vídeo de presentación de este episodio de Carpool Karaoke.

Qué coches de lujo tiene Cardi B

Los coches que Cardi B tiene en propiedad son verdaderas piezas de lujo. Dispone de un Lamborghini Aventador, que cuesta la friolera de 340.000 euros; y también ha posado con un Urus y un Huracán, aunque puede que alguno de los dos sea de su marido, también apasionado de los coches, el rapero Offset.

Se añaden a la lista un Rolls Royce Cullinan, de 330.000 euros, y un Bentley Bentayga de 210.276 euros. No faltan en la colección varios Mercedes, un Maybach y un G-Wagon, este último con un precio a partir de 150.000 euros. y un Audi R8 de más de 168.000 euros. Algunos portales rumorean que el garaje de Cardi B alberga más de 15 coches distintos, pero es habitual entre los famosos que vayan cambiando y vendiendo sus coches conformen se encaprichan con los nuevos modelos.