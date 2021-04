¿Cómo es el motorista español? Hombre, de 46 años... y no comparte su moto

Ha quedado claro que las motocicletas son uno de los vehículos que más adeptos está ganando con el paso de los años y así lo demuestran las ventas. Pero, ¿quiénes son los que prefieren ir sobre dos en vez de sobre cuatro ruedas y por qué? El informe de 'Las dos ruedas en España' de Estamos Seguros en colaboración con ANESDOR y Centro Zaragoza resuelve esta incógnita.

El motorista español es, principalmente, un hombre alrededor de los 46 años. Estos conductores tienen más de 10 años de experiencia en carretera, por lo que son motoristas experimentados, y que usan su moto, sobre todo, para ir a trabajar.

Otro dato que destaca de este estudio es el recelo del conductor: los motoristas españoles no prestan sus motocicletas. Mientras que en el caso de los coches es más habitual dejar que conocidos y familiares hagan uso del vehículo personal, en el caso de las motos los propietarios no se sienten tan seguros prestándolas y, de hecho, no lo hacen.

¿Y las mujeres?

Cada vez hay más conductoras en femenino sobre dos ruedas, pero ellas prefieren los modelos más ligeros y potentes como los ciclomotores o scooter. Del total de motocicletas, el 12'74% de los propietarios en la actualidad es mujer. No obstante, su presencia es de un 21'74% entre los conductores de ciclomotores y el 19'5% de los scooter. Se decantan, por lo tanto, por vehículos que se mueven con facilidad por la gran ciudad. Por otro lado, la presencia de mujeres es modesta entre las motocicletas (7'55%) debido al peso que pueden alcanzar estos vehículos entre otros factores.

La importancia del peso de la moto queda refrendada, según los resultados de este estudio, al comparar los cubicajes medios de los vehículos que manejan ellos y ellas. Un varón suele conducir un scooter de 153 cc. y una mujer, de 113 cc. Si van en moto, la diferencia es mayor: ellos manejan, de media, vehículos de 491 cc. y ellas, de 269 cc.