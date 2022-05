Decenas de miles de británicos no pueden conducir en España desde este domingo: Londres acusa a Madrid de retrasar el acuerdo

Desde este domingo 1 de mayo, los británicos que viven en España no podrán usar su permiso de conducir del Reino Unido en las carreteras españolas después de que los gobiernos de ambos países no hayan logrado llegar a un acuerdo posterior al 'brexit'.

El cambio no se aplica a los turistas, que aún pueden usar su licencia de conducir del Reino Unido y además, también afecta a los españoles que residen en aquel país. El Gobierno británico acusa a España de haber retrasado el acuerdo bilateral sobre este asunto.

Hasta ahora, los británicos residentes en España han podido utilizar sus licencias emitidas en su país, y todos los demás países europeos han llegado a un acuerdo posterior al 'brexit'.

Tal y como recoge el Daily Mail, el diputado conservador sir Iain Duncan Smith criticó a las autoridades españolas y dijo: "Es un caso de 'mañana, mañana' (en español en sus declaraciones originales). Es hora de que se pongan a trabajar y hagan lo que acordaron", dijo Smith.

Otras fuentes gubernamentales citadas por el mismo medio dijeron: "Esto podría durar una semana o podría ser más. Debería ser temporal, pero no sabemos por cuánto. Mientras tanto, los residentes británicos que viven en los pueblos españoles no podrán conducir un coche".

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, "aún no se ha llegado a un acuerdo para cambiar las licencias de conducir del Reino Unido por licencias españolas. A partir del 1 de mayo, los titulares de carnés del Reino Unido que hayan residido en España durante más de seis meses y no hayan canjeado su carné durante el período transitorio ya no podrán conducir legalmente en España. Hemos acordado acelerar rápidamente las conversaciones e instamos al Gobierno español a que presente medidas provisionales".

Hasta que no se llegue a un acuerdo, los expatriados del Reino Unido deberán obtener una licencia de conducir española si quieren volver a conducir por las carreteras de nuestro país.

El Mail recoge los testimonios de dos afectados. Sam Britton-Beese, residente en Málaga, dice: "Es ridículo. Nuestra solicitud de residencia aún estaba en proceso antes de la fecha límite, por lo que no pudimos registrarnos para el intercambio".

Por su parte, Linda Rogers dice: "Nuestra casa está en las montañas y no hay nada cerca. Traté de ingresar a una autoescuela pero no hay nada disponible".