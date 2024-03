Elon Musk y Tesla vuelven a dar que hablar con su última creación: Tres metros cuadrados y un récord mundial en tamaño

Tener un récord siempre es algo de lo que poder presumir. Quizá de algunos más de otros pero, ¿alguna vez te habías preguntado cuál es el parabrisas de automóvil más grande del mundo?

Pues bien, hasta ahora, ese peculiar título recaía sobre el Tesla Model X, cuyo enorme parabrisas panorámico 'Big Sky' tiene una superficie de 2,87 metros cuadrados. Sin embargo, hay un nuevo vehículo que que lo ha superado, y no es cualquiera, ese nada menos que otro Tesla, concretamente el nuevo y retrofuturista pick-up Cybertruck, que, con su gigantesco parabrisas de 1,80 metros de largo por 1,75 de ancho, presenta una superficie que roza los 3 metros cuadrados. De hecho es tan grande que el limpiaparabrisas que lo acompaña, que es también el más grande jamás colocado en un coche de producción, tiene hasta elementos aerodinámicos en su brazo.

Dos parabrisas grandes, pero muy distintos entre ellos

Dejando de lado sus enormes dimensiones, los parabrisas de los Tesla Cybertruck y Model X no son tan parecidos; de hecho son muy diferentes, comenzando por sus formas. El del Model X es mucho más curvo y se extiende hacia el techo, ofreciendo una visibilidad, luminosidad y sensación de espacio únicas. De hecho, para Elon Musk, CEO de Tesla, ''este parabrisas ofrece una experiencia de conducción única, similar a la que se experimenta en la cabina de un helicóptero''. Por el contrario, en el parabrisas del Cybertruck predominan las formas rectas; como en toda la silueta de este gigantesco pick-up que parece directamente sacado de Blade Runner.

El parabrisas del Cybertruck es mucho más plano que el del Model X. TESLA

A nivel de construcción, el parabrisas del Cybertruck está fabricado para ofrecer una mayor resistencia, ya que este modelo presume de tener unas lunas especialmente resistentes, así como una carrocería hecha en paneles de acero inoxidable (sí, como una nevera), que hacen que sea extremadamente resistente a los golpes, permitiendo que lo patees, le des con la puerta del coche de al lado e, incluso, le dispares con proyectiles de 9 milímetros. Una auténtica locura.

Hasta ahora, el parabrisas más grande lo tenía otro Tesla; el Model X. TESLA

Eso sí, el camino no fue fácil. Para la mera construcción del parabrisas, Tesla tuvo que desarrollar dos patentes. La primera relativa a cómo crear formas y líneas características en un parabrisas, aplicando calor localizado (por ejemplo, mediante un láser) para doblar la estructura del vidrio en esa ubicación. La segunda respecto a su composición, con una estructura de tres capas. Así, un panel interior tratado químicamente para mejorar su flexibilidad y resistencia, está unido mediante una capa adhesiva (que tiene propiedades de absorción de energía) al panel exterior, que está hecho de vidrio flotado de borosilicato.

La pick-up eléctrica de Tesla tiene un parabrisas de casi 3 metros cuadrados. TESLA

Sí, es complejo. Y sí, es ridículamente enorme. Pero todo en el Cybertruck es tan increíble, que hasta que no hemos visto con nuestros propios ojos cómo están ya circulando por los Estados Unidos, todo parecía una ensoñación de su peculiar CEO. Parece que esta vez Elon sí logró hacer un vehículo tal cual lo imaginó, no como el Tesla Roadster, que llevamos esperándolo años... Sin embargo, este Cybertruck a mí, personalmente, me encanta. Me parece que es la diferenciación y la infancia de muchos viendo películas futuristas de los 80, 90 y 2000, hechas realidad.