Nissan Qashqai e-Power: la eficiencia del samurái

El Nissan Qashqai es el modelo que inauguró el segmento de los SUV deportivos o crossover. Además de conseguir con ello un éxito inmediato, se convirtió en un superventas en todos los mercados, pero especialmente en Europa.

La nueva generación, la tercera, mantiene el equilibrio en todas sus proporciones, pero da un importante salto en estética, calidad y sobre todo en tecnología mecánica con el sistema híbrido e-Power.

Pero empecemos por lo que más salta a la vista, su aspecto exterior. Nissan ha “afilado” enormemente el frontal, con unas ópticas mucho más finas y mayor protagonismo de la parrilla frontal. Es un coche robusto en su conjunto, pero el perfil conserva las formas de crossover que lo han hecho tan popular, aunque si cabe es aún más deportivo. La trasera es la parte que menos cambia, con un portón corto y ópticas finas que se “encastran” a los laterales de la carrocería.

El interior ha ganado enteros en calidad, diseño y tecnología. NISSAN/S. MAUROY

Por dentro nada tiene que ver este Nissan con el anterior ni en diseño, ni en calidad ni en ergonomía. También se ha digitalizado mucho, con unas vistosas pantallas de 12,3 pulgadas tanto para el cuadro de instrumentos como para el sistema de infoentretenimiento, que por cierto pasa a estar en una posición más elevada y fácil de consultar que la anterior, integrada en el salpicadero.

Ambas pantallas aportan mucha información y tienen apartados específicos para el control del sistema híbrido al que luego nos referiremos. La pantalla central, además, tiene módulos bien organizados y se maneja de forma muy fluida.

El cuadro digital de 12,3 pulgadas ofrece información específica del sistema híbrido. NISSAN/S. MAUROY

La posición al volante es cómoda, a lo que contribuyen unos grandes y envolventes asientos, y hay muy buena visibilidad para conducir. También se agradecen los mandos físicos para el sistema de climatización y en la consola central se ubica el pequeño mando del cambio y el selector de modos de conducción, además de una muy accesible bandeja para la carga inalámbrica de smartphones.

Por lo demás, en el interior no falta espacio para ninguna de las cinco plazas disponibles y el maletero ofrece unos interesantes 480 litros de capacidad, así que sigue siendo un formidable modelo para uso familiar.

Es un coche amplio y familiar, con un maletero de 480 litros de capacidad. Los asientos traseros, además, son abatibles. NISSAN/S. MAUROY

Tecnología híbrida avanzada

Repasada la parte estética y práctica, nos detenemos ahora en el apartado mecánico. La tecnología e-Power es híbrida no enchufable (o autorrecargable), pero tiene la particularidad de que el motor térmico, un gasolina turboalimentado de tres cilindros, 1,5 litros y 154 caballos, solo se ocupa de generar energía, y es el propulsor eléctrico de 140 kW (190 caballos) el que mueve el coche mediante el eje delantero. Además de estos elementos, hay una pequeña batería de 1,8 kWh de capacidad neta, dispuesta bajo los asientos delanteros, y un inversor que es el que se encarga de repartir la energía entre el bloque eléctrico y la batería.

¿Cómo se traduce esto en la conducción? Tiene sus particularidades. Por supuesto, como otros híbridos autorrecargables, al arrancar, a bajas velocidades y durante dos o tres kilómetros el funcionamiento es silencioso y completamente eléctrico. Más allá de esa situación, entra en juego el motor de combustión, que va generando energía según los requerimientos de potencia, pero siempre lo hace en un rango óptimo de eficiencia, para lo que además se sirve de un sistema de compresión variable único en el mercado.

El sistema multimedia funciona con fluidez y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. NISSAN/S. MAUROY

Al volante no se percibe un funcionamiento del todo convencional. Primero porque al ser el motor eléctrico el que impulsa el coche el funcionamiento es enérgico desde el principio, y no hay relaciones de cambio, que es automático y lineal. Además, el motor térmico mantiene un ritmo de funcionamiento estable, aunque bien es cierto que sube de régimen cuando se requiere más potencia, pero no llega a los niveles de un coche de combustión tradicional.

Eficiencia con etiqueta Eco

Toda esta tecnología, que permite catalogar a este Qashqai con la etiqueta Eco de la DGT, busca la máxima eficiencia, y de hecho Nissan ha homologado un gasto medio de tan solo 5,3 litros a los 100 km, una cifra ínfima para un coche que, aunque de tamaño compacto, tiene cierta envergadura y un peso cercano a las 1,7 toneladas. En la prueba que hemos realizado, ejerciendo una conducción muy pausada, nuestro consumo mínimo ha sido de 5,9 litros a los 100 km, y en el cómputo total del test, en una ruta variada y puntualmente siendo exigentes con la mecánica, hemos registrado 6,6 litros, que sigue siendo una cifra interesante para un vehículo de estas características.

En la consola central está el mando del cambio automático y el botón del e-pedal para que el coche frene y regenere energía al máximo al levantar el pie del acelerador. NISSAN/S. MAUROY

Para la conducción, este Qashqai se apoya en tres modos de conducción, Eco, Standard y Sport, que influyen principalmente en la respuesta del sistema híbrido. Esto obviamente condiciona la forma de conducir y el consumo, y a ello se añade la función “B” del cambio para regenerar energía con las deceleraciones y frenadas. Como valor añadido, también está la opción “e-pedal”, que se activa mediante un botón en la consola y que hace que el coche retenga al máximo al desacelerar (de hecho, frena) y recupere todavía más energía. Este tipo de conducción hace que se use el freno al mínimo y así se desgaste menos, y la verdad es que resulta cómodo utilizarlo una vez te acostumbras. Cabe apuntar que el coche no llega a detenerse del todo con esta función, principalmente para que el conductor mantenga la atención y tenga que actuar sobre el pedal del freno.

Impresionantes las llantas de 20 pulgadas asociadas al equipamiento más alto, Tekna+. NISSAN/S. MAUROY

Por lo demás, este Qashqai es muy confortable en toda circunstancia. El ruido del motor térmico nunca llega a ser molesto, la suspensión tiene un ajuste muy equilibrado y en ciudad casi funciona como un eléctrico convencional.

No es barato

El Nissan Qashqai E-Power tiene una tecnología avanzada que se traduce en un precio importante, en este caso desde 37.700 euros para la versión de acceso N-Connecta. Si a ello se une el “arsenal” que lleva la variante alta de gama Tekna+, que es la que hemos probado, la factura llega a los 43.050 euros. A cambio, eso sí, el equipamiento es muy elevado, destacando entre otros elementos las llantas de 20 pulgadas, el techo panorámico, el sistema de sonido Bose con diez altavoces o el volante y los asientos (con función masaje) calefactables, todo lo cual se une al completo paquete de seguridad ProPilot con asistentes de última generación, las luces LED matriciales, Head-Up Display o los servicios conectados de Nissan.

En zonas urbanas el motor eléctrico toma protagonismo y reduce tanto el consumo como las emisiones. NISSAN/S. MAUROY

FICHA TÉCNICA

Motor: gasolina, híbrido autorrecargable.

Potencia (kW/CV): 140/190.

Cambio: automático.

Largo (mm): 4.425.

Ancho (mm): 1.848.

Alto (mm): 1.625.

Maletero (litros): 480.

Velocidad máxima (km/h): 170.

De 0 a 100 km/h (seg.): 7,9.

Consumo medio (l/100 km): 5,3.

Emisiones CO2 (gr/km): 120.

Precio (euros): desde 37.700 euros.