Más de 7.000 euros de descuento en el Land Cruiser si eres un particular: así es la oferta temporal de Toyota

Con el objetivo de lograr hacer su Land Cruiser más apetecible para los clientes particulares y, con ello, aumentar la cuota de ventas a los mismos, Toyota España lanza una oferta especial dirigida a particulares que permite acceder al todoterreno más grande de la marca por poco más de 50.000 euros, disfrutando a su vez de 4 años de mantenimiento y 4 años de garantía de forma totalmente gratuita.

La oferta estará activa por tiempo limitado, y permite acceder a un Land Cruiser, con carrocería de cinco puertas, cinco plazas y acabado GX, por 51.400 euros. Dentro del precio se incluye una promoción de 5.000 euros, a los que se suma el Paquete Plus (4 años de mantenimiento y 4 años de garantía) sin coste alguno. De esta manera, Toyota suma a los 5.000 euros de la promoción, otros 2.300 en los que está valorado el Paquete Plus, permitiendo que el cliente particular acceda al Land Cruiser con un descuento de más de 7.000 euros.

5.000 euros de descuento y el Paquete Plus gratis, que está valorado en 2.300 euros. Toyota

La variante GX del Land Cruiser, que es la que está incluida en esta oferta, incluye de serie elementos como luces y pilotos LED, parrilla, retrovisores y tiradores de apertura de las puertas en color negro, portón del maletero con luneta practicable, retrovisor interior con sistema de vigilancia infantil, acceso y arranque sin llave, 7 airbags, control de balanceo de remolque, cuadro de instrumentos con pantalla de 4,2 pulgadas o sistema multimedia con pantalla táctil de 9 pulgadas y conexión vía Apple CarPlay y Android Auto, entre otros muchos elementos.

Con diésel normal o con diésel sintético

En cuanto a mecánicas, toda la gama Land Cruiser monta un motor 2.8D diésel de 204 CV de potencia, que en el caso de la variante con carrocería de cinco puertas y acabado GX va asociado a una caja de cambios manual de seis relaciones. Asimismo, este propulsor es ya compatible con el diésel HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil o aceite vegetal hidrotratado), que no contiene combustibles fósiles y procede de fuentes 100% renovables, como aceite de cocina reciclado. Se trata de un biocombustible sintético que se compone principalmente de aceite vegetal, de colza y palma, y otros aceites reciclados, pudiendo reducir las emisiones de CO2 en hasta un 90% frente al diésel convencional.

El motor es diésel, pero puede funcionar con diésel corriente o con diésel sintético. Toyota

Y es que todos los Land Cruiser producidos desde febrero de 2023 ya pueden funcionar o con HVO100 o con diésel convencional. La única modificación técnica necesaria para la compatibilidad con el HVO100 en los motores de Land Cruiser es el ajuste del sistema de inyección de combustible, cosa que afecta en ningún momento a las prestaciones ni al rendimiento del todoterreno.