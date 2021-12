El Toyota Yaris se actualiza con nuevos niveles de equipamiento

Es uno de los modelos más vendidos de Toyota y uno de los más demandados de su segmento. Reciente el lanzamiento de la cuarta generación, la firma japonesa ha decidido ahora renovar la lista de accesorios y añadir una nueva paleta de colores para la carrocería que no luce ningún cambio estético.

Equipado con la mecánica híbrida de 116 CV de potencia, el Yaris integra el nuevo sistema multimedia Toyota Smart Connect (disponible en ciertos acabados de la gama) más potente y rápido en su funcionamiento y que ofrece una conectividad total con dispositivos móviles.

A través de la pantalla táctil de 9 pulgadas, el nuevo módulo de infoentretenimiento cuenta con tarjeta de datos propia (por si no disponemos de un smartphone) pero también permite conectar un teléfono móvil de forma inalámbrica a través de Apple CarPlay o Android Auto.

Cuatro niveles de acabado

El navegador igualmente mejora sus funciones con actualizaciones de mapas desde la nube, información de tráfico y alertas en tiempo real. Además, permite recibir recomendaciones para una mejor conducción y ahorro de combustible.

En esta fase, el Yaris está disponible con cuatro niveles de equipamiento (Business Plus, Active Tech, Style y Style Plus) y en cualquiera de ellos se añaden algunas novedades. En el Active Tech, por ejemplo, las llantas de aleación pasan a ser de 16 pulgadas con un nuevo diseño, de 17 pulgadas en la terminación Style, que del mismo modo luce una atractiva imagen exterior gracias a la parrilla frontal en negro con cromados oscuros o al nuevo color de carrocería "Naranja Kaji".

Por 150 euros al mes

El nivel de equipamiento Style sobresale por contar con faros de ledes, tapicería mixta de cuero y tela, pomo y palanca de cambios de piel o climatizador bi-zona. El nivel Style Plus es el acabado con la dotación más completa, y con más novedades en la gama 2022, al incluir el nuevo sistema de infoentretenimiento. Por encima del acabado Style, el Style Plus añade, entre otros accesorios, el sistema de sonido premium JBL con 8 altavoces o un Head-Up Display de 10 pulgadas

Una de las novedades de la gama tiene que ver con el nuevo sistema de infoentretenimiento. TOYOTA

Destacable en este urbano sigue siendo el airbag central de serie, situado entre los asientos delanteros, el asistente para la detección de vehículos, el de peatones (de día y de noche), el de ciclistas o el avisador de cambio Involuntario de carril

Por último, apuntar que los precios arrancan en 18.950 euros, en la versión Active Tech, o por sólo 150 euros al mes, si lo financiamos con la marca, con 4 años de garantía y otros tantos de mantenimiento.