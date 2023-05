¿A partir de qué deuda te pueden embargar el coche?

Los coches son uno de los tipos de bienes que se pueden embargar por no pagar una deuda. Normalmente, pueden quitártelo si la cuantía es alta, y en más de un caso, se ha dado. Aquí, vamos a intentar explicarte cómo se puede hacer y en qué casos

¿Cuándo me pueden embargar mi vehículo?

Se pueden dar dos casos de embargo de coches, bien en los que el juez interviene por deudas a empresas o terceros y en las que se derivan de impago de multas o deudas tributarias.

Existen muchos canales para descubrir si se ha recibido una multa. Freepik

En caso de que lo ordene un juez

En el caso de que sea por orden de un juez; lo primero, se intentará embargar el dinero de la cuenta bancaria; siguiendo este orden:

Dinero y cuentas corrientes Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, títulos, valores u otros instrumentos financieros Joyas y obras de arte Rentas en dinero Intereses, rentas y frutos de toda especie Bienes muebles, acciones, títulos o valores que no admiten cotización oficial y participaciones sociales Bienes inmuebles (en este otro post te contamos cuándo te pueden embargar una casa hipotecada) Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo Embargo de empresas

En sexta posición se hayan los bienes muebles, en los que se incluyen los coches y motos. Entonces, si no se obtienen cuantías suficientes para afrontar la deuda en los 5 puntos anteriores, se embargará el vehículo. Es decir, no importa tanto cuanto dinero se deba, si no con qué medios se pueden afrontar.

Por lo tanto, no hay un mínimo o un máximo dinero a deber para que embarguen un coche, si no que consistirá en si se puede afrontar la deuda con otros bienes o no.

Cuando el embargo de coches procede de una deuda administrativa

En este caso, se da por ejemplo, por no pagar multas de tráfico, es la administración quien ordena el embargo. Se basa en la Ley General de Recaudación, independiente a lo que digan los jueces. El orden de bienes es muy parecido al anterior, lo único que los vehículos están al final.

Esto se debe a que hasta que comience la subasta, normalmente el valor del coche suele perder valor.

En todos los casos, pueden embargar el coche aunque su precio sea mayor de la cuantía de la deuda.

En el único caso en el que no se puede embargar un coche es si se considera una herramienta de trabajo. Por ejemplo, si el deudor es taxista