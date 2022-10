Conducimos el MG EHS, un SUV híbrido enchufable al mejor precio

El EHS Plug-in Hybrid de MG, marca perteneciente al grupo chino SAIC, es un todocamino del tipo compacto que destaca por muchas cosas. En primer lugar habría que mencionar las características de su mecánica híbrida enchufable que combina un motor térmico de 1.5 litros turboalimentado de gasolina (de 152 CV) con una unidad eléctrica, en este último caso con 122 CV.

Con 4,57 metros de longitud, el aspecto del EHS visto por detrás no desentona. MG

El resultado final es la disponibilidad de 258 CV y una autonomía en modo “cero emisiones” de 52 kilómetros. Equipado con un cambio automático de seis relaciones, este SUV ofrece un brillante rendimiento y una respuesta tan elástica como confortable.

Etiqueta Cero de la DGT

Con casi 4,6 metros de largo, el EHS ofrece unos consumos de lo más abordables (con un rango al menos en nuestra prueba de entre 6,8 y 7,9 litros cada 100 kilómetros) y eso que su nivel de potencia no es muy bajo que digamos. Dispone, por supuesto, de la etiqueta Cero de la DGT lo que no deja de ser otro atractivo para su uso en aquellas ciudades con limitaciones medioambientales. Para ello, utiliza una batería de 16,6 kWh y se puede recargar (a 3,7 kW) en poco más de 4 horas.

El ambiente interior, en el acabado Luxury, está muy conseguido con tapicería de cuero incluida. MG

Estéticamente resulta bastante equilibrado, con un diseño sin estridencias que no incomoda. De puertas hacía dentro, el resultado es igualmente positivo. Los ajustes son buenos y la calidad de los materiales empleados está a un buen nivel, mientras que su maletero, con 447 litros de capacidad, no pasa desapercibido. No es un modelo Premium, ni tampoco pretende serlo, pero si ponemos en valor su precio de partida pocas objeciones se pueden hacer en este sentido

Con tracción a las ruedas delanteras, en marcha resulta un coche cómodo y fácil de conducir sumando una buena lista de asistentes de seguridad como el programador de velocidad activo, el frenado automático de emergencia o la alerta por cambio involuntario de carril, entre otros.

La instrumentación es digital y ofrece bastantes funciones. MG

Por menos de 30.000 euros

Disponible en dos niveles de terminación, Comfort y Luxury, desde el nivel de acceso ya disponemos de dos pantallas digitales, una para la instrumentación y otra en la zona central, asientos con calefacción, climatizador automático y hasta una cámara para ayudar en las maniobras de aparcamiento. El acabado tope, el Luxury, completa esta dotación con asientos de piel, techo solar, ópticas de ledes o el portón de accionamiento eléctrico.

Y como ya comentábamos al principio, otro de los atractivos de este modelo es su precio, pues se puede comprar por solo 27.669 euros una vez aplicados, eso sí, todos los descuentos, la financiación con la marca y las ayudas del Plan Moves III.

La autonomía en modo eléctrico es de algo más de 50 kilómetros. MG

Como conclusión cabría decir que el MG EHS es una más que buena opción de compra si buscamos un coche de sus características, del tipo SUV y con una mecánica híbrida enchufable. Es el más barato de una clase donde figuran los Citroën C5 Aircross Hybrid, el Ford Kuga PHEV o el Mitsubishi Eclipse Cross PHEV por citar a algunos de sus rivales.