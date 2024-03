''Este año celebramos el 120 aniversario del primer encuentro entre Henry Royce y Charles Rolls. Pero aunque son sus dos nombres los que se hicieron mundialmente famosos, Rolls-Royce tal y como la conocemos nunca habría existido sin la intervención, la influencia y las contribuciones de otros. Además de a los propios fundadores, no muchas veces se recuerda a todos esos actores cruciales, quizá menos reconocidos por la posteridad pero absolutamente esenciales para la historia de Rolls-Royce, empezando, por ejemplo, por el hombre que organizó aquel primer encuentro histórico", comentaba Andrew Ball, Director de Relaciones Corporativas y Patrimonio, Rolls-Royce Motor Cars.

El hombre que unió dos apellidos históricos

Henry Edmunds nació el 20 de marzo de 1853 en Halifax, West Yorkshire. Su padre, ingeniero y comerciante de hierro, le proporcionó un aprendizaje informal, a partir del cual el joven Henry desarrolló una pasión que resistiría el paso de los años por el entonces novedoso mundo de la electricidad. Se hizo amigo de Joseph Swan (el inventor de la bombilla incandescente) y más tarde se convirtió en vendedor de la empresa Swan Lamps. Entre sus clientes estaba la Royal Navy: en 1881, el HMS Inflexible se convirtió en el primer buque de guerra británico iluminado con bombillas eléctricas. También era amigo de Thomas Edison (el inventor de casi todo lo demás) y estuvo presente tanto en la primera grabación de sonido como en la primera llamada telefónica. Todo un pionero que vivió en primera persona hitos de tal magnitud como los mencionados, y cuyo nombre no parece haber trascendido tanto a pesar de haber sido testigo de tales maravillas tecnológicas.

Henry Edmunds fue el hombre que presentó a Henry Royce y Charles Rolls. ROLLS-ROYCE

En 1886, Edmunds se convirtió en socio de la empresa de fabricación de cables eléctricos WT Glover & Co, con sede en Manchester. La suerte de la empresa cambió con la apertura del Manchester Ship Canal en 1894 y, más concretamente, de los muelles y del primer polígono industrial del mundo, Trafford Park, situado junto a él. Glover's obtuvo el contrato para suministrar el cableado del enorme sistema de iluminación por arco, diseñado y fabricado por otra empresa de Manchester, F H Royce & Co, propiedad de un tal Henry Royce.

Para completar las obras, tanto Royce como Glover's necesitaban capital. A través de una compleja serie de reorganizaciones, cambios de nombre, participaciones mutuas y solapamientos de gestión entre sus respectivas empresas, Henry Royce y Henry Edmunds se convirtieron en socios comerciales consolidados y amigos íntimos.

En 1899, Edmunds se afilió al Automobile Club of Great Britain & Ireland (más tarde Royal Automobile Club, o RAC). Edmunds quedó cautivado por el automovilismo y aplicó con entusiasmo su mente ágil e inventiva a los innumerables retos y posibilidades de esta tecnología incipiente. Al año siguiente participó en la prueba de las 1.000 millas de Londres a Edimburgo y viceversa. Entre sus compañeros se encontraba el honorable Charles Stewart Rolls, y los tres acabarían haciéndose muy amigos.

Sir Henry Royce. ROLLS-ROYCE

En 1904, Edmunds había adquirido un interés comercial en la empresa Parsons Non-skid Co Ltd, que fabricaba 'cadenas' que se acoplaban a los neumáticos de los coches para evitar el deslizamiento de los mismos. A finales de abril de ese año se inscribieron en una competición, las Slide Slip Trials, pero en el último momento se encontraron sin un coche adecuado. Edmunds preguntó a Royce si podían utilizar su primer coche de 10 CV. Royce accedió y el coche se envió rápidamente en tren a Londres, donde Edmunds lo condujo con éxito en la prueba de 1.000 millas. Charles Rolls también participó, pero no hay constancia de que tuviera nada que ver con el coche de Royce.

Fabricante de coches y aviador: Charles Stewart Rolls. ROLLS-ROYCE

Edmunds quedó enormemente impresionado por el 10 CV, y, como también sabía que Rolls buscaba desesperadamente un coche de alta calidad fabricado en Gran Bretaña para venderlo en su próspero concesionario de Londres, estaba decidido a reunir a los dos hombres; ganándose así un lugar en la historia cuando, el 4 de mayo de 1904, en el Hotel Midland de Manchester, anunció: ''Henry (Royce), te presento a Charles Rolls''.