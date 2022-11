Al volante del Polestar 2, un berlina eléctrica que no pasa desapercibida

“Long Range Dual motor Performance Pack”, esta es la denominación tan rimbombante del Polestar 2 más especial y prestacional. Fabricado por el gigante asiático Geely (que también es propietario, entre otras marcas, de Volvo) esta berlina eléctrica de 4,5 metros de longitud, cuatro puertas y dos maleteros es, para entendernos, una alternativa a los Tesla Model 3 y BMW i4 con los que comparte fisonomía y muchas características.

No es esta la única versión. Por debajo hay otras dos, una de 224 (con batería de 69 kWh y un solo propulsor) y otra de 408 CV, esta ultima con dos motores y con la batería “grande” de 78 kWh . Lógicamente, son más económicas, con precios desde 47.190 euros. La variante Dual Performance Pack testada, con la pila "grande" también, se va a los 60.400 euros.

El diseño posterior, con esa firma lumínica tan llamativa, es bastante distintivo para llamar la atención entre el tráfico. POLESTAR

Para empezar, hay que decir que este coche cero emisiones cumple de sobra con todo y apenas tiene defectos. Es muy prestacional, su entrega de potencia es tan lineal como "salvaje", una característica inherente a los modelos a pilas, y no desentona si lo que queremos son prestaciones y saber que en todo momento vamos a tener caballos de sobra en cualquier situación.

Potencia para dar y tomar

Eso sí, siempre sabedores que una conducción sin complejos con este tipo de coches puede traernos más de un quebradero de cabeza a la hora de recargar.

En nuestra prueba, en condiciones normales de uso, alternando todo tipo de recorridos con mucha cautela, nos hemos movido entre 20/21 kWh y, aunque homologa casi 500 kilómetros de autonomía, nunca hemos conseguido pasar de 385.

Con varios modos de conducción, incluido el Pedal One que reduce mucho el uso del freno, en los recorridos urbanos es donde más partido se le saca, como ya es norma en este tipo de coches. En estos escenarios son una maravilla, mientras que en carretera abierta, como te pases un poco con el pedal del gas, los porcentajes en este modelo bajan de manera espectacular.

En muchas ocasiones se ha cuestionado que un modelo eléctrico disponga de muchas especificaciones deportivas, que parece ser no tienen mucha razón de ser.

La calidad de terminación es soberbia e imita el minimalismo habitual en Volvo, su marca hermana. POLESTAR

No vamos a entrar ahora en este tema, pero esta versión tiene una puesta a punto muy específica, incluido un set-up de amortiguación firmado por el especialista Öhlins que ofrece 21 posiciones de ajustes manuales y cierta dedicación que no toca. Particularmente, creo que sobra y hubiera sido más lógico un mando automático manejable desde el interior.

Más racionales son las llantas forjadas y de diseño propio, con 20 pulgadas, al igual que los cinturones de seguridad rematados en color naranja.

Ya que estamos en el interior, el Polestar 2 no deja de ser un Volvo, y hasta las palancas de las luces o las de lluvia son las mismas. Esto quiere decir que vamos a disfrutar de un diseño bastante minimalista que tiene en la pantalla del tipo i-Pad (de 11 pulgadas y dispuesta en posición vertical) su principal foco de atención.

Sistema operativo Android

Asistido por el sistema operativo Android, la interfaz de infoentretenimiento ofrece infinitas funciones, pero exige cierto período de adaptación para sacarle un mínimo partido. No es fácil. Eso sí, el sistema de navegación, como ya ocurre en los modelos de Volvo que lo montan, ofrece un funcionamiento de diez.

La arquitectura del tipo berlina de este modelo quiere replicar los éxitos del Tesla 3, uno de sus grandes rivales. POLESTAR

Sin botón de Start&Stop (se apaga con la palanca del cambio en la posición P y se pone en marcha insertando la D), la terminación está muy cuidada y a la altura del coche premium que es.

En lugar del techo convencional hay una gran superficie acristalada (que incluye una parrilla textil desmontable poco práctica), y el equipamiento añade los accesorios esperados y algunos más como el acceso al interior a través del smartphone, desde el que se pueden manejar, además, otros parámetros.

Equipado con la plataforma eléctrica CMA del grupo, en marcha el modelo sueco, como ya comentábamos al principio, llama la atención por su forma de avanzar. Es una bala, no hay duda.

Las llantas perforadas, y de estética bastante original, son de 20 pulgadas en el Performance Pack. POLESTAR

El comportamiento en curva, por su parte, es equilibrado y no ofrece dificultad alguna. Nos ha llamado la atención la potencia de frenada (Brembo se encarga de estos menesteres), como también, aunque esto ya no es tan positivo, que los consumos en autopista, aún con cuidado, son elevados a todas luces. Todo no se puede tener.

Desde 60.400 euros

En cuanto a la recuperación de energía, la berlina sueca soporta cargas a 11 kW en corriente alterna y a 155 kW en corriente continua. En menos de dos horas, en un poste rápido, lo podemos cargar al 100%.

Ya a la venta desde hace algunos meses (a partir de 60.400 euros la versión probada), hay varias opciones de compra, bien a través de su página web o bien en los dos “Space”, como los denomina la marca, que, de momento, están en Barcelona y en Madrid y que seguro no serán los únicos. El cliente quiere “tocar” el coche y eso va a ser un obstáculo difícil de superar.

Las plazas traseras están bien en lo que a habitabilidad se refiere, con los cinturones en un exclusivo color naranja. POLESTAR

FICHA TÉCNICA

Motor: dos eléctricos.

Potencia (kW/CV): 300/476.

Cambio: automático.

Largo (mm): 4.606.

Ancho (mm): 1.859.

Alto (mm): 1.479.

Maletero (litros): 405+35.

Velocidad máxima (km/h): 205.

De 0 a 100 km/h (seg.): 4,4.

Autonomía (km): 487.

Emisiones CO2 (gr/km): 0.

Precio (euros): 60.400.