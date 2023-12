3 cosas que nos gustan y 3 que no tanto del Skoda Karoq TSI 4x4, tras probarlo a fondo

El Skoda Karoq es uno de esos coches que te hartas a ver por la calle, un modelo de la firma checa que compite en el segmento con más rivales y que tiene varios elementos con los que presenta candidatura. Nosotros hemos estado probándolo esta semana en 20Minutos, y hemos sacado 3 puntos que nos gustan bastante y 3 que no nos terminan de convencer de este Karoq 4x4 de gasolina.

Nos gusta: su tracción 4x4

La tracción es permanente y cuenta con modo off-road y control de descensos. SKODA

Los todocaminos dominan el mercado, de eso no hay duda, pero mucha gente los quiere únicamente por su posición de conducción elevada, por la sensación de mayor seguridad que les transmiten o por el espacio interior que les ofrecen. Sin embargo, también hay gente que, ya que tiene un coche con mayor altura libre al suelo, vería con buenos ojos disfrutar de tracción total; y hay muchos SUV que esto no lo ofrecen. El Karoq no sólo ofrece tracción 4x4, sino que además tiene un programa específico Off-Road en sus modos de conducción que hasta cuenta con una pantalla propia que nos indicará el ángulo de giro de las ruedas delanteras, la altura a la que nos encontramos, una brújula, etc. También cuenta con control de descenso en pendientes, muy útil para el 4x4.

Nos gusta: lo bien aprovechado que está su interior

El interior es muy espacioso, con un maletero enorme de 521 litros. SKODA

Para un SUV que mide 4,39 metros de largo y 1,84 de ancho, el Karoq aprovecha su interior de una manera muy acertada. El espacio en las plazas traseras es muy amplio, tanto para las piernas como para la cabeza, además de tener una anchura de los asientos más que aceptable. También tenemos una guantera que se mete mucho en el salpicadero, dejando un gran espacio para las piernas del ocupante de la plaza delantera que no conduce. Pero lo que más sorprende es su maletero, que es enorme. Tiene una capacidad de 521 litros, y esto sin importar si elegimos los modelos con tracción 4x2 o 4x4, lo cual es un acierto, porque muchas veces encontramos menos espacio de carga en los que montan la tracción integral.

Nos gusta: su confort de marcha

La suspensión con dureza variable es un extra en el Karoq. SKODA

En la variante probada; TSI 4x4 con acabado Sportline, el Karoq puede montar una suspensión con dureza variable, lo que hace aún más personalizable la experiencia de conducción. Aún así, el SUV checo está más en el lado del confort que de las sensaciones deportivas, con un tarado de la suspensión tirando a blando pero que transmite buenas sensaciones también en curva. La amortiguación absorbe con soltura las imperfecciones de la carretera y permite una conducción relajada. No vemos necesario optar por el extra de la suspensión variable, aunque sí se deja notar, pero no es el Karoq un vehículo que incite a correr con él. La insonorización del habitáculo es también buena, con una cabina bastante silenciosa, quitando el hecho de que cuando aceleras a fondo en el modo Sport, el coche mete sonido falso de motor por los altavoces...

A mejorar: un consumo de combustible alto

El consumo de combustible es elevado, de media hemos sacado 8 l/100 km. SKODA

Sí, sabemos que es un SUV de 190 CV gasolina y con tracción 4x4, pero casi en 2024 y con lo que se ha avanzado en esta materia, sacar consumos medios de 8 l/100 km yendo con una delicadeza impresionante, nos parece demasiado. A poco que le exijas ligeramente o que te adentres por una pista, no es raro verlo por encima de los 10 l/100 km, cifras que asustan y que recuerdan a los todoterrenos (de verdad) de la década de los 2000.

A mejorar: sólo tiene etiqueta C, ni rastro de la Eco

Sólo se ofrece el Karoq con etiqueta C, no tiene ni Eco ni Cero. SKODA

Este es, en mi opinión, uno de sus puntos más flacos, pues todos sabemos de la importancia de las etiquetas medioambientales a la hora de comprar un coche en la actualidad. La inversión que supone hacerse con un vehículo nuevo a día de hoy, sumado a las restricciones de movilidad personal, cada vez más estrictas, hacen que una etiqueta C no sea suficiente para muchos usuarios, pues el coche es una compra a varios años vista. Se echa en falta algún motor hibridado o, al menos, con microhibridación suave para hacerse con la etiqueta Eco, algo que acaba de estrenar su hermano mayor el Kodiaq y que, quizá, llegue en un futuro próximo al Karoq, que lo necesita.

A mejorar: los 190 CV se sienten algo perezosos

La variante 4x4 de gasolina sólo se ofrece con 190 CV. SKODA

Aunque las sensaciones de conducción son buenas y no echas en falta en ningún momento mucha más potencia para el día a día, sí que es cierto que el número de caballos que tiene (190 CV) y la sensación a la hora de pisar el acelerador, no parecen ir del todo de la mano. Se siente algo pesado en determinadas situaciones y, para los adelantamientos en carreteras convencionales, lo notas. Para encontrar esos caballos has de exprimir bastante más de lo que querrías el motor. Y decimos más de lo que querrías porque viendo los consumos que promedia, casi prefiero ir tranquilito.

¿Cuánto cuesta el Skoda Karoq?

Los precios del Karoq arrancan en 32.600 euros. SKODA

Skoda arranca en 32.600 euros el precio para hacerse con un Karoq, en este caso por un TSI gasolina de 110 CV con acabado Selection. Recordemos que está disponible con motores gasolina y diésel, de 110, 150 y 190 CV en el primer caso y de 116 y 150 en el segundo. Para hacernos con un 4x4 tendremos que 42.905 euros por un TDI diésel de 150 CV con acabado Selection y cambio DSG, mientras que si queremos el 4x4 de gasolina, sólo está disponible con el motor 2.0 TSI de 190 CV, cambio DSG y acabado Sportline; y el precio es de 46.905 euros.