Coche como nuevo antes de las vacaciones: consejos para limpiar a fondo (¡por fin!) tu vehículo

Puente largo, en coche y por carreteas españolas, así van a ser las vacaciones de Semana Santa de muchas familias, parejas y amigos y, la mayoría de estos, tendrán que limpiar su vehículo antes de meter maletas, adultos o niños en él. Se recomienda lavar el coche, por dentro y por fuera, al menos una vez cada dos semanas, pero, la verdad es que muchos intentan mantener el vehículo limpio y solo realizan una a fondo antes de cada viaje. Lo que está claro es la sensación de paz, plenitud, orden y limpieza que da viajar sin polvo, con cristales limpios o con la tapicería impoluta. Además, esto evita percances dentro y fuera del habitáculo.

Por tanto, hay que tomarse en serio la limpieza del coche, porque la mayoría se usan a diario. Imagínate estar meses sin limpiar la pantalla de tu móvil que tocas todos los días con las manos limpias y sucias. Lo mismo pasa con el volante. Según un estudio de la compañía Car Rentals realizado a 1.000 conductores, el volante de un coche es cuatro veces más sucio que la tapa de un váter público. Y esto se da porque, según el mismo estudio, el 32 % limpia su coche una vez al año, mientras que el 12% no lo limpia nunca. Así que, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, no pierdas de vista estos consejos y productos para tener tu vehículo limpio antes de un viaje largo.

¡El kit indispensable!

El trío esencial para empezar limpiando un vehículo es este kit de Amazon. Después de leer las bacterias que puede tener nuestro volante, seguro, que te lanzas a limpiarlo antes que cualquier otra parte del coche. Pero, tranquilidad, con este kit tienes los productos indispensables para limpiar el volante, salpicadero, tapicería e, incluso, las llantas.

La etiqueta Amazon Choice ,que el ecommerce otorga a los productos con mejor relación calidad-precio, avala a este kit firmado por tres productos estrellas de la marca Sislim: V60 Sport para las llantas, 361 limpiador y desinfectante para usarlo en todo el coche y Sisbrill Car para las zonas delicadas como el cuero, plásticos o goma. Sin olvidar que en el pack viene incluida una toalla de microfibra multiusos para sacar brillo a todo el coche y limpiar a fondo.

¡Limpieza en muchos casos sin frotar! Amazon

Una vez que has limpiado a fondo llantas y el interior del coche para quitar esa suciedad que tanto tiempo llevaba incrustada, y ahora que estás más tranquilo, es el turno de eliminar el polvo de los rincones difíciles, pero, ¿cómo? En 20deCompras te recomendamos un producto que nació hace unos años y fue toda una revolución. Nos referimos a un gel que se compacta hasta formar una gelatina que se puede introducir por los rincones más difíciles y se lleva consigo todo el polvo. De esta forma, podrás acceder, por fin, a los conductos del aire acondicionado, al interior de las manijas de las puertas o a los huecos del salpicadero más difíciles.

No es pegajoso para las manos y huele a limón. Amazon

Para todos los rincones: ¡un aspirador de mano!

Sin embargo, si quieres eliminar a fondo la suciedad de tu coche, sobre todo de la tapicería de los asientos y de las alfombrillas del suelo, necesitas un aspirador de mano. Todos sabemos lo que podemos encontrarnos en los asientos o en el suelo. Así que lo mejor, será introducirte dentro del habitáculo y aspirar toda la suciedad estés donde estés, con posibilidad de conectarlo en el mechero de tu coche.

En 20deCompras te recomendamos dos aspiradores. El primero es el que más valoraciones tiene en el ecommerce. Se trata del de la marca ThisWorx con 15.170 opiniones de usuarios y luz LED para que no se te pase ninguna mota de polvo.

Diseño minimalista y ergonómico. Amazon

Y, como no, por último, recomendamos el más vendido de Amazon, con más succión y menos ruido. Además, posee un filtro HEPA higiénico para maximizar la calidad de los gases de escape al capturar alérgenos y pequeños irritantes, evitando que circulen por el habitáculo.

filtro HEPA higiénico. Amazon

