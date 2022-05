Ya sonaban campanas, pero ahora es oficial. Yadea, el gigante de la movilidad eléctrica chino que lidera el mercado en Asia, aterriza en España para aportar un amplio catálogo de motocicletas, ciclomotores, patinetes y bicicletas a la movilidad urbana española. En un sector tan tradicional y pasional como es el de las dos ruedas, Yadea se enfrenta a este "reto importante" de la mano de Human Mobility, una empresa de distribución que lleva 27 años operando en nuestro país y en cuyo catálogo se encuentran marcas tan conocidas como Kymco.

Ernesto Ko, presidente de Human Mobility, ha destacado en una entrevista con 20 Minutos que su compañía evoluciona según el mercado pero que también se anticipa a los posibles cambios del mismo, que a partir de ahora se prevén numerosos sobre todo en términos de emisiones y sostenibilidad del transporte.

La inclusión de Yadea a su catálogo de distribución, siendo el único oficial en España, es fruto de un claro objetivo por parte de Human Mobility: disminuir las emisiones de CO2 y luchar contra el cambio climático. "Antes de la pandemia teníamos un objetivo muy claro, ser una empresa sostenible vinculada al cambio climático. Hemos sido la primera empresa en conseguir la certificación ISO 14064-1 de huella de carbono", explica Ko, quien apunta que en este camino de conseguir un mundo más sostenible la incorporación de Yadea y su expansión fuera del mercado asiático es crucial.

En este nuevo escenario, China ha sido siempre un país precursor en el tema de la movilidad eléctrica: sus normativas obligan a tener vehículos eléctricos en parte por su alto volumen de población. "Nos llevan 20 años de adelanto -reconoce Ko- y nosotros, como empresa, queremos estar con los mejores".

Los puntos fuertes de Yadea para triunfar en el mercado español son su liderazgo mundial en términos de ventas y producción (tiene ya 60 millones de usuarios y 40.000 puntos de venta), su constante inversión en I+D+i y su asociación con los mejores partners de movilidad para el desarrollo y la mejora de las baterías, la carga, las apps... Estas características se convierten en un conjunto muy potente capaz de ofrecer el público una inmejorable relación entre calidad y precio.

El objetivo: usuario particular

El objetivo de Yadea en España, de la mano con Human Mobility, va a ser el usuario particular. Para ello, además de la venta de vehículos online a través de la web yadea.es, el objetivo para este primer año de vida es abrir 200 puntos de venta físicos que no solo atiendan al comprador, también al usuario que ya dispone de su vehículo eléctrico. El servicio postventa va a ser un eje importante dentro de la estrategia comercial de esta marca, asegurando la máxima asistencia y ayuda al comprador y al usuario. Con la apertura de estos centros propios, España se convertiría en el principal mercado de Yadea fuera de Asia.

Pero, además, se prevé entrar en el mercado de las empresas y sobre todo trabajar con aquellas dedicadas al reparto en zonas urbanas. El tener una de las mejores relaciones en calidad-precio en sus vehículos será la característica que exploten desde Human Mobility y Yadea para entrar con fuerza en este sector.

"Al igual que hace 27 años entramos en el mercado con una marca de la mejor relación calidad-precio (Kymco) y en pocos meses ya nos posicionamos en el top 5, nuestras previsiones para Yadea son las mismas", explica Ko. "Este es un mercado todavía pequeño pero queremos tener la máxima presencia posible, tener la máxima red distribución y de concesionarios cubierta por agentes".

Para conseguir este objetivo, "las sensaciones son muy buenas", confiesa. "La fortuna de estar con el líder mundial de electromovilidad nos da mucha garantía -confiesa el director de Human Mobility-, tienen un producto de máxima calidad y somos conscientes de que en este mercado tan nuevo el público no tiene esa reticencia de pensar si es una marca conocida o no", augura. "No tenemos ningún miedo -defiende Ko-, vamos a irrumpir con fuerza".