Un clásico Renault 4L se une a la flota de carsharing... ¡con motor eléctrico!

No se puede celebrar de mejor manera un cumpleaños que reviviendo experiencias. O al menos eso han pensado los responsables de Renault, que a través de su plataforma de carsharing Zity by Mobilize ha puesto al día un ‘4 Latas’ y ha sustituido su motor de combustión por uno totalmente eléctrico y libre de emisiones.

El Renault 4L se lanzó allá por 1961 y fue uno de los coches más prácticos y polivalentes de la época. Con tan solo 3,6 metros de longitud y una gran altura (1,53 metros), se podría decir que fue el primer monovolumen compacto de la marca francesa. Su interior de cinco plazas permitía que miles de familias pudieran viajar con comodidad o que profesionales lo pudieran usar como útil herramienta de trabajo. Parte de la “culpa” era de un espacioso maletero al que se accedía por un gran y característico portón.

Este es el bloque eléctrico que se ha adaptado al '4 Latas' de Mobilize. RENAULT

Estuvo a la venta nada menos que 25 años, y a lo largo del tiempo fue evolucionando y desdoblándose en distintas versiones, pero nunca perdió la silueta y el sentido práctico con el que nació. Se comercializó en más de cien países, razón por la cual es un clásico mundial y hoy todavía quedan algunas unidades en uso. En España fue también todo un éxito, como lo demuestra el hecho de que se vendieron más de 800.000 unidades.

Urbano y eléctrico

Aunque el concepto de los coches de antaño no tiene nada que ver con el de ahora, lo que está claro es que el Renault 4L, por sus dimensiones y capacidad, es un coche perfecto para la ciudad, y por esa razón la empresa de carsharing Zity by Mobilize de Renault lo ha “rescatado” y puesto al día para formar parte de su flota de coches en Madrid con ocasión del rodaje de un spot publicitario (no para su uso).

Una de las grandes características de este coche es el gran portón trasero. Es un coche práctico y polivalente. RENAULT

Zity by Mobilize es una empresa de alquiler de coches por horas totalmente totalmente instaurada en Madrid y toda su flota es de coches eléctricos. El uso de los vehículos, que es cada vez mayor, evita cada año más de 2.500 toneladas de emisiones a la atmósfera, y por ello no podía ser que este “nuevo” Renault 4 rodara por las calles de la capital con su motor térmico tradicional. Así, para esta particular ocasión, la marca francesa ha trabajado para ubicar bajo el capó de este 4L un motor eléctrico y una batería para que funcione como sus homólogos de cuatro ruedas, sin emisiones contaminantes. Si vives o pasas por Madrid estos días, presta atención que igual ves esta joya rodante por la calle.