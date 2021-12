Toyota renueva la gama del Corolla

La marca japonesa acaba de presentar el “restyling” de uno de sus modelos más demandados como es el Corolla. Este compacto, que sigue disponible en tres tipos de carrocería (cinco puertas, familiar y berlina), añade ahora nuevos equipamientos que afectan sobremanera a los mejorados sistemas de conectividad Toyota Smart Connect y Toyota Smart Connect PRO.

Para ello se utiliza una pantalla de táctil de 8 pulgadas, con tarjeta de datos incluida, que permite estar permanentemente conectado sin necesidad de disponer de un smartphone. Igualmente es posible conectar un teléfono móvil de forma inalámbrica a través de Apple CarPlay o Android Auto.

Además, el nuevo sistema multimedia incorpora ‘Asistente Virtual’, un nuevo agente de voz a bordo que reconoce solicitudes de conversación naturales para controlar el sistema multimedia o algunas de las funciones del vehículo como abrir o cerrar las ventanillas.

Los servicios de Toyota Smart Connect están incluidos durante los cuatro primeros años con navegación online, información sobre eventos en carretera y tráfico en tiempo real, actualizaciones inalámbricas más el ‘Asistente Virtual’. Transcurrido ese periodo de tiempo, se podrá seguir disfrutando de todas las características de este sistema mediante una suscripción.

Nueva paleta de colores

Otra de las novedades del sistema multimedia es Toyota Smart Connect PRO, adicional a Toyota Smart Connect, es que permite disponer de un procesador un 50% más rápido y navegación premium con mapas integrados, además de aviso de radares fijos o alertas por inclemencias meteorológicas.

Una de las novedades tiene que ver con los mejorados sistemas de infoentretenimiento. TOYOTA

La gama 2022 de la familia Corolla estrena dos nuevos colores de carrocería, denominados "blanco perlado iceberg" y "gris ágata", que reemplazan al "blanco perlado" y al "plata". Con el objetivo de unificar la gama, en la versión sedan y acabado Style, las llantas de aleación pasan a ser la mismas que la de ese nivel de equipamiento en las otras dos carrocerías.

A todo ello se une el cambio de denominación en las versiones más enfocadas a clientes de flotas, que pasan a denominarse Business en lugar de Business Plus en las opciones de carrocería 5 puertas y familiar, y la llegada de las variantes Style Plus y GR Sport Plus. Ambas cuentan con la opción de techo solar panorámico en el Touring Sports y en el GR Sport Plus en la variante de cinco puertas.