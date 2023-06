Cuando tienes elegir una localización para empezar a fabricar la que quieres que sea la mejor y más potente motocicleta de cross del mundo, piensas automáticamente en el norte de Italia o en España como potenciales lugares donde encontrar las condiciones más óptimas, la mejor tradición de las dos ruedas y el mejor talento.

Así acabó fundándose la compañía Stark Future en una fábrica en Barcelona donde, después de casi tres años, ya han empezado a salir las primeras unidades de la moto de cross más potente del mercado camino a los brazos de sus propietarios. Esta compañía con raíces suecas ha tenido desde sus inicios metas muy ambiciosas y, a día de hoy, está viendo cómo se cumplen.

Con una gran acogida y unas cifras que avalan el éxito de la Stark VARG, la estrella de esta marca de motos cross, la trayectoria y los próximos pasos de futuro que va a dar este fabricante pueden ya entreverse. Hemos hablado con el CEO de Stark Future, Anton Wass, para hacer un repaso a los inicios y al futuro no solo de "la mejor moto" de cross, sino de toda la marca.

La mejor moto de cross tenía que ser eléctrica

Imagen de producción de la fábrica de Stark Future. STARKFUTURE

El recorrido de Stark Future empezó con el objetivo de crear la mejor motocicleta del mercado en el ámbito del cross sin descuidar el querer producir vehículos sostenibles. Así pues, a finales de 2021 se presentó la Stark VARG, con dos versiones, al público: una motocicleta 100% eléctrica que desde el principio ha tenido una gran acogida en el sector.

¿Por qué empezar por una moto de cross, un vehículo tan específico, y además eléctrica? "Hacer una moto de cross eléctrica es una de las producciones más exigentes y demandantes en las que nos podíamos embarcar - explica Wass-. Así que, si podíamos hacer eso, podíamos hacer todo".

Y, en efecto, eso es lo que han demostrado. Una moto ligerísima, potente, con grandes opciones de personalización en los modos de conducción y con alto nivel de tecnología que ha encandilado hasta los más apasionados y expertos de este deporte, que han incluso ayudado a probar y desarrollar las dos diferentes versiones de la Star VARG.

"La mejor manera de revolucionar el mercado es ofrecer al público la mejor opción" explica Wass como lo que ha sido su filosofía a la hora de alcanzar sus metas que, desde los primeros datos de ventas hasta hoy, se pueden dar por cumplidos.

"Todo lo que producimos, se vende"

Después de este anuncio hace más de dos años y después de haber ido implementando mejoras en la VARG para conseguir la moto de cross más potente y ligera del mercado, sin olvidar que se han mejorado las baterías hasta alcanzar las 6 horas de autonomía, a finales del pasado mes de abril comenzaron a entregar las primeras unidades a los clientes que ya las tenían reservadas.

"Estamos intentando frenar las nuevas reservas de motos", confiesa Wass. Por el momento, tienen capacidad en su fábrica de Barcelona para producir unas diez motocicletas al día y esperan llegar a una máxima capacidad de 150.000 al año dentro de poco. "Todo lo que producimos, se vende". De hecho, en el momento hay unas 18.000 órdenes de compra esperando a entrar en producción para ser entregadas, posteriormente, a sus dueños.

¿Dónde van estas motos? Los principales mercados están en Norteamérica, Australia y Europa. "De lo que producimos en Barcelona, exportamos casi el 99%", explica el CEO de Stark Future, con unos datos en la mano que no solo son buenos para ellos, pero también para la economía de nuestro país en general.

Presente y futuro... Con nuevos modelos

Producción de la Stark VARG en la fábrica en Barcelona. STARKFUTURE

De hecho, no solo la producción es local, algo de lo que se enorgullecen, sino que también han ido incluyendo a este proyecto de éxito talento local y nacional, captando gente del sector del motor con gran experiencia, como el COO Andrés Espuelas.

Dentro de este clima de crecimiento económico y está capacidad de producción todavía en desarrollo, la trayectoria de Stark Future no ha hecho más que empezar: aunque todavía no pueden dar más detalles en profundidad, Wass nos ha confirmado que están en desarrollo de dos nuevos modelos de motocicletas que no estarán ligadas al mundo del cross obligatoriamente. "Queremos cubrir todos los segmentos del mercado", ha confesado, por lo que podemos esperar que el catálogo de Stark vaya aumentando en los próximos años.