Las tres señales que indican que el aire acondicionado del coche está roto

Una de las grandes claves para tener una óptima y agradable conducción durante los meses de verano en España es tener el aire acondicionado a las mil maravillas. Por ello, es muy importante detectar una posible rotura del mismo para evitar cualquier tipo de problema de cara al viaje de tus ansiadas vacaciones. Los olores, la potencia con la que sale el aire o un mayor consumo de combustible en su vehículo, son algunas de las señales más relevantes que indican que el aire acondicionado de tu coche está roto o en muy malas condiciones.

El mal olor del aire acondicionado

Mal olor dentro del vehículo. Twitter

Una de las causas más significativas y por las que podemos saber que nuestro aire acondicionado está roto es por el mal olor que desprende cuando entramos al interior del vehículo. Si se trata de un hedor desagradable es debido a una acumulación de suciedad y polvo en el interior del sistema de ventilación. Si hueles mal al encender el dispositivo, dirígete al taller lo antes posible para evitar un problema.

Mayor consumo del vehículo

Mayor consumo Twitter

Otro de los mayores inconvenientes es el gasto mayor del consumo de su vehículo. Si de un día para otro su coche empieza a consumir más de lo normal es debido a un mal funcionamiento del sistema de ventilación. Uno de los trucos claves para identificar este problema es fijarse en la temperatura del motor: si esta se eleva y tarda en disminuir tras haber encendido el aire acondicionado, es señal de que existe un filtro roto.

Potencia del aire acondicionado

Potencia Twitter

Cuando activamos el sistema de ventilación, no sale apenas aire y, encima, no refrigera el vehículo, es una clara señal de que hay algo que no va bien en el aire acondicionado. Habitualmente, este tipo de problema es por la obstrucción o mal estado del filtro debido a la suciedad o que ha realizado más tiempo de función del que le correspondía. Para solucionar dicho problema, solo bastaría con reemplazar el filtro. Algo que puedes hacer tú mismo.

El truco para enfriar el coche sin aire acondicionado

Para todos aquellos que no dispongan de aire acondicionado en su coche, un profesor japonés ha ideado un método muy efectivo para rebajar la temperatura del habitáculo sin tener que utilizarlo. Para ello, hay que llevar a cabo una serie de pasos:

Bajar la ventanilla del copiloto Abrir y cerrar la puerta del conductor en cinco ocasiones, lo más rápido que se pueda Cerrar la puerta del conductor Bajar la ventanilla del conductor Subir la ventanilla del copiloto Abrir y cerrar la puerta del copiloto cinco veces, todo lo veloz que se pueda

Este proceso puede bajar la temperatura del interior del vehículo en hasta 10 grados, ya que crea una corriente que 'expulsa' el aire acumulado en él hacia el exterior. Además, funciona aún mejor en días de mucho viento, porque el flujo de ventilación es mayor.